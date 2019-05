Alberto Fernández se cruzó con periodistas por Macri, Sturzenegger y la deuda

"Si este programa hubiera sido hace tres años atrás, ustedes me presentarían a mí como el único ministro que se le plantó a Cristina Kirchner, pegó un portazo y se fue". Efusivo, verborrágico y contundente, Alberto Fernandez increpó a los periodistas Eduardo Van Der Kooy y Daniel Fernández Canedo, a quien además les echó en cara no haberlo invitado más a sus programas de TN a partir del momento en que empezó a "criticar a Mauricio Macri.

Crítico con "el juego de imágenes" que se hace sobre su figura, Fernández fue más allá. "Si este programa se hubiera hecho hace tres años atrás me presentarían como el único ministro que se le plantó a Cristina, pegó un portazo y se fue", subrayó, y agregó: "Me plantaban como un tipo con carácter y fortaleza para decirle a Cristina que no, pero resulta que ahora que acuerdo con ella parece que he perdido el carácter y la autoridad, y parece que me he vuelto un mequetrefe que le va a decir a todo que sí".

"Cristina me conoce, sabe quién soy, y yo la conozco a ella", sumó. Y entonces aclaró, "decidimos volver a hablar porque si seguíamos peleándonos entre nosotros íbamos a seguir con este presente patético".

Al candidato a presidente en la fórmula Fernández-Fernández, le preocupa la economía y cómo va a ser el día después de este Gobierno. "El problema de los mercados no somos nosotros, es Macri que es el que gobierna y nos tiene en un default", subrayó.

"Estamos en un default encubierto. Solo no se manifiesta porque el Fondo Monetario no deja de ponerle plata. Me preocupa mucho que el Fondo Monetario Internacional esté sosteniendo a un Gobierno y no a un país porque Macri está destruyendo y pulverizando la economía del país", sentenció.

Sobre su posible llegada al gobierno tras las elecciones de octubre, Fernández asegurpo que "vamos a apagar el desastre que hizo Macri con la convalencia del Fondo y el silencio de muchos medios".

"Siempre pagamos las deudas que dejaron ellos", indicó y frente a la pregunta de los periodistas de quiénes eran "ellos", Fernádez dijo: "los Sturzenegger", que"fueron antes y son ahora".