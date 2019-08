Alberto Fernández reprochó la ofensiva del Gobierno

Tras la dura acusación que lanzó el Gobierno en su contra por un supuesto intento de generar inestabilidad de los mercados, el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, reprochó anoche al presidente Mauricio Macri que no busque a los responsables de la situación dentro del Gobierno. "De esto es de lo que no se quieren hacer cargo. Presidente, no busque culpables fuera de su propio Gobierno", expresó Fernández a través de su cuenta en la red social Twitter, publicación que acompañó con un cuadro que muestra la evolución de la deuda argentina y la fuga de capitales del país.

Presidente, no busque culpables fuera de su propio Gobierno. pic.twitter.com/u6XOvCA91h — Alberto Fernández (@alferdez) August 28, 2019

Ayer, la inestabilidad que se vivió en los mercados y las dudas sobre el envío del sexto desembolso del FMI fue recogida públicamente por distintos referentes económicos. Algunos mencionaron incluso que incidieron en ella. Por ejemplo, se destacaron las declaraciones de Guillermo Nielsen ante inversores de Barclay's, donde explicó la intención de pago de la deuda por el Frente de Todos pero habría advertido que no hay capacidad de hacerlo. Mencionó también la posibilidad de reperfilar la deuda.

Por su parte, tanto Marco Lavagna de Consenso Federal como Diego Bossio, del Frente para la Victoria, resaltaron que se debe renegociar el acuerdo con el organismo financiero internacional.