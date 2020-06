Alberto Fernández ratificó la cuarentena: "Circular es un riesgo enorme"

El presidente Alberto Fernández sostuvo este viernes que le gustaría que Argentina fuera como Noruega o Finlandia, "donde el Estado está muy presente". Lo dijo al hablar de uno de los desafíos que tiene él como Presidente. "El segundo desafío que tengo es achicar la diferencia entre los chicos. Tengo el desafío de que ningún chico pase hambre", subrayó.

Entre otras cosas, el Presidente ratificó este mediodía su decisión de mantener la cuarentena general y remarcó que "circular es un riesgo enorme", a la vez que afirmó que "para resolver los problemas de la economía vamos a tener tiempo después".

"Hay que entender lo que entendimos al inicio: hay una sola de preservarse frente a la pandemia, que es quedarse en casa. El AMBA y Resistencia es donde están los focos más intensos. Ahí tenemos que ser muy firmes, muy duros y hacerle entender a los argentinos que circular es un riesgo enorme", sostuvo el mandatario.

En diálogo con Radio Nacional, el jefe de Estado manifestó: "Los argentinos tenemos que ponernos de acuerdo sobre la necesidad de preservarnos, de resguardarnos quedándonos en casa".

"Para resolver los problemas de la economía vamos a tener tiempo después, porque el Estado no va a dejar de socorrer a nadie, pero lo que no vamos a poder socorrer es a los que nos dejen: cada muerto me duele una enormidad", añadió Alberto Fernández.

Asimismo, el Presidente alertó que "el crecimiento del uso de camas hospitalarias en los últimos días fue muy importante" y advirtió: "No vaya a ser que porque nos relajamos todo el esfuerzo se vuelva inútil". Respecto a los objetivos que se había planteado al asumir al frente de la Casa Rosada, el mandatario explicó: "Las prioridades se han visto alteradas, no es que han cambiado. Un problema era la deuda, otro poner en marcha la economía, cómo mejorar la calidad institucional de la Argentina".

E insistió: "Esas prioridades no se han visto alteradas, sino que lo que se ha visto alterada es la realidad. La pandemia complicó absolutamente todo". Al respecto, ratificó su intención de enviar "en los próximos días" el proyecto de ley de reforma judicial, así como también señaló que sigue firme la decisión de mandar al Congreso una iniciativa sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

Por otra parte, el Presidente se refirió a otros temas y dejó algunas importante definiciones:

Noruega, Finlandia, Suecia. Su admiración a los países nórdicos.

"Admiro a los países nórdicos. Cuando uno mira el índice de felicidad, que para mí es el más valioso, el primer país que aparece es Finanlancia. Cuando ves indices de corrupción, el menos corrupto es Finlandia. Por qué creen que pasa eso, porque esos países lograron facilitar el acceso al conocimiento. Desarrollaron la inteligencia de su pueblo y el acceso a la tecnología", dijo. Y agregó: "Nosotros somos latinos, y no nos parecemos en nada a los finlandeces ni a los noruegos, pero sé que tenemos que mirarlos mucho, y aprender mucho de ellos".

"Quiero ser como Finlandia, quiero ser como Noruega. Son países donde además el Estado está muy presente, muy presente", aseguró.

Deuda: en busca de uncuerdo con los acreedores

El Presidente afirmó hoy que tiene "confianza de que podamos encontrar un punto de acuerdo con los acreedores" en el marco de la renegociación de la deuda, y dijo que hay que "ser cautos y cuidadosos" en ese sentido.

"Argentina debe dejar esta triste manía de tomar deuda que después no puede cumplir; en eso estoy empeñado", reafirmó el mandatario y agregó: "Espero que pronto lo podamos resolver y nos vamos a volver a levantar".

Proyecto reforma judicial

Alberto Fernández manifestó hoy que espera poder enviar al Congreso "en los próximos días" el proyecto de reforma judicial, iniciativa que había anunciado al asumir al frente de la Casa Rosada.

"Espero que en los próximos días pueda mandar la reforma para que funcione de mejor modo la Justicia Federal argentina en todos sus fueros", sostuvo el mandatario, quien señaló que va a "trabajar para tener una mejor Justicia".

Ley del aborto

Alberto Fernández dijo hoy que el proyecto sobre la legalización del aborto "está terminado" y que lo enviará al Congreso cuando "resolvamos el debate de hoy, que es la pandemia" de coronavirus.

"El proyecto está terminado, está listo para ser mandado. Pero como sé que va a generarse un debate en la sociedad cuando lo mande, prefiero postergar ese debate hasta que resolvamos el debate de hoy, que es la pandemia", dijo el mandatario en declaraciones a radio Nacional.

Espionaje ilegal: "Me da asco"

El Presidente dijo hoy que que le "da mucha vergûenza vivir en un país donde ocurra" el espionaje ilegal por parte del Estado y afirmó que esa situación le da "asco", en referencia a las denuncias sobre presuntas actividades de espionaje ilegal realizadas durante la gestión de Cambiemos.

"No me cabe en la cabeza que el Estado espíe lo que hace un opositor, un periodista, un empresario. Lo único que hace es irritar. Eso pasó en la dictadura. Me da asco", dijo el mandatario en declaraciones a radio Nacional, en las que agregó que no va a "abrir juicio de valor" sobre las responsablidades del gobierno anterior hasta que la Justicia se expida al respecto.

Malvinas: "No vamos a tener buenos modales" con el Reino Unido

Fernández afirmó hoy que Argentina "no va a ceder ni claudicar" en su reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas y dijo además que no se va a tener "buenos modales" con el Reino Unido, sino que se continuará "exigiendo lo que corresponde".

Así lo afirmó en una entrevista con 11 periodistas de Radio Nacional de distintas partes del país.

Relación con las potencias y el desarrollo del Mercosur

ElPresidente afirmó hoy que la Argentina tiene que tener "una relación cordial y de armonía" con las principales potencias del mundo "teniendo como eje central los intereses argentinos", a la vez que destacó que "profundizar el desarrollo del Mercosur es central" pese a que reconoció que "no es un buen momento para hacerlo".

"Siempre he sido un defensor del multilateralismo. La Argentina debe vincularse con el mundo teniendo como eje central los intereses argentinos. Eso quiere decir que tenemos que tener una relación cordial y de armonía con Estados Unidos, China, Rusia, Francia, España y particularmente con los países de la región", sostuvo el mandatario.

En diálogo con Radio Nacional, el jefe de Estado subrayó que "profundizar el desarrollo del Mercosur es central", aunque reconoció las diferencias que hay entre los gobiernos del bloque regional: "No es un buen momento para hacerlo, porque algunos de los países no están promoviendo lo mismo que yo y toman cierta distancia".

"La Argentina tiene que seguir haciendo el esfuerzo de lograr que América Latina sea un espacio integrado, más allá de los gobiernos que ocasionalmente están", manifestó.

Y añadió: "Tenemos que respetar siempre la decisión de cada pueblo cuando vota y elige, pero el destino común no tenemos que perderlo de vista. Sigo trabajando mucho para que el Mercosur se integre y América Latina se integre en un espacio común para hacer frente a un mundo post pandemia".