Alberto Fernández ratificó invitación a Massa y dijo que “la decisión está en él”

El precandidato a presidente por el PJ-Unidad Ciudadana, Alberto Fernández, ratificó que el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, "está invitado" a participar de ese espacio, con vistas a las elecciones primarias de agosto, pero sostuvo que "la decisión está en él".

"Está invitado, queremos que participe, que se sume. Creemos que es importante, pero la decisión está en él", sostuvo Fernández esta mañana, en diálogo con Radio 10.

El compañero de fórmula de Cristina Kirchner agregó: "Yo no tengo mucho más para contar, he hablado muchas veces con él (por Massa), y ahora la decisión está en él".

Tras la cumbre del Frente Renovador que se realizó esta semana en Parque Norte, dirigentes de ese espacio admitieron la posibilidad de que el massismo participe de unas primarias abiertas en un mismo frente con Unidad Ciudadana y el Partido Justicialista, lo que generó el rechazo de los dirigentes de Alternativa Federal Juan Manuel Urtubey y Miguel Pichetto.

El congreso del Frente Renovador ratificó a Massa como su conductor y precandidato presidencial, y le delegó "la potestad de realizar las gestiones" para construir "una coalición opositora que pueda ganarle a (Mauricio) Macri y ser alternativa de gobierno" en la Argentina, se informó al término del encuentro.

En otro orden, Fernández renovó hoy sus cuestionamientos al gobierno de Cambiemos: "Lo único que proponen es miseria y resignación. Todos ven caer su situación. La angustia ha tomado el alma de la gente. Mi preocupación es como sacamos esa angustia de la gente".

Justicia

Fernández, cuestionó a los integrantes del Poder Judicial que "comparten la ideología del gobierno" de Cambiemos y "se disfrazan de jueces imparciales", y calificó de "indignante" la situación del fiscal Carlos Stornelli, quien ayer no se presentó para su quinta citación indagatoria en la causa donde está imputado por presunto espionaje ilegal y extorsión.

"Lo de Stornelli es una vergüenza, es indignante. El único operativo impunidad que se ha desatado en la Argentina es el que se ha desatado para defender a Stornelli", dijo Fernández esta mañana en diálogo con radio 10.

Ayer, Stornelli no se presentó en el juzgado de Dolores para su quinta citación a declaración indagatoria en la causa donde está imputado por presunto espionaje ilegal y extorsión, en la que fue citado por el juez federal Alejo Ramos Padilla.

Fernández cuestionó además el "tupé" del Gobierno de sentarlo detrás del presidente Mauricio Macri en el acto que se realizó esta semana por el Día del Ejército, y se preguntó "cómo salpica al Ejército sentar a un rebelde en la segunda fila de invitados".

En cuanto a la situación del Poder Judicial en general, el ex jefe de Gabinete de Néstor y Cristina Kirchner sostuvo que "la corporación judicial se siente amenazada, descubierta, expuesta".

"Muchos compañeros dicen que hay que poner a todos los jueces en comisión, que hay que echarlos a todos. No, no es así, no soy de los que piensan que tienen que pagar justos por pecadores. Hay que ver lo que cada uno hizo", precisó.

En ese marco, se explayó: "Cuando digo que hay que jueces que deben rendir cuentas de sus sentencias lo digo porque en una república todos los funcionarios tienen que rendir cuentas por sus actos de gobierno, que en la Justicia son las sentencias".