Economía y política Lunes 26 de Agosto de 2019

Alberto Fernández pasó de avalar un dólar a $ 60, a un dólar a $ 51

El candidato de Todos volvió a cuestionar la gestión de Cambiemos. En un reportaje en América TV, evitó anticipar posibles medidas. "No voy a mentir, no sé qué país me van a dejar", enfatizó.