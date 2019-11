Alberto Fernández no le solicitará al FMI los u$s 11.000 millones que aún restan desembolsar del acuerdo stand by

"¿Tengo un problemón y voy a pedir u$s 11.000 millones más?", dijo esta tarde, en una entrevista concedida a Radio con Vos el presidente electo, Alberto Fernández, al referirse al dinero que aún restan desembolsar del acuerdo stand by que la Argentina firmó con el FMI.

En este sentido, el ex jefe de Gabinete se encargó de aclarar que no le solicitará al ente internacional los fondos restantes. Además, insistió en su voluntad de pagar las deudas de la Argentina, aunque aclaró que necesitará tiempo para que el país se desarrolle y la economía se encienda.

A lo largo de la extensa entrevista que concedió esta tarde a Radio con Vos, Fernández aseguró que en la economía argentina "no hay nada para ajustar", y dio así por descartada la posibilidad de implemetar medidas en ese sentido durante su mandado.

Además, el ex jefe de Gabinete aseguró que es "optimista" respecto al futuro, porque "hay momentos donde las crisis son tan profundas que todos nos ponemos de acuerdo frente a lo que se viene". Y agregó: "Siento que la gente tiene esperanzas y por eso no puedo fallar".

"Si vos tenés un problema porque estás muy endeudado, creo que la solución no es seguir endeudándote" y, en ese sentido, anticipó que no le solicitará al Fondo Monetario Internacional los u$s 11.000 millones que aún restan desembolsar del acuerdo stand by firmado con la Argentina. "Es como un tipo que tomó mucho y está un poco borracho. La solución no es seguir tomando. La solución es dejar de tomar", comparó Fernández.

"¿Tengo un problemón y voy a pedir 11 mil millones de dólares más?", se encargó de insistir durante la entrevista concedida a El horno está para bollos. Sobre el futuro del acuerdo con el FMI, insistió en su voluntad de pagar las deudas de la Argentina aunque aclaró que necesitará tiempo para que el país se desarrolle y la economía se encienda.

Otras definiciones

A lo largo del reportaje, el recientemente electo presidente también aludió a cuestiones como la inteligencia. En este sentido, opinó que "deberían hacer inteligencia preventiva ante los riesgos que sufra un ataque que no se ha previsto".

Además, se encargó de decir que "tal como esta la inteligencia argentina, hace años dejó de servir para lo que se la necesita".

En cuanto a los impuestos al consumo, Fernández cuestionó que paguen "todos por igual", y los definió como "muy regresivos". En este sentido, Fernández opinó que lo que "hay que hacer" es que "la presión impositiva caiga sobre los que más tienen y dejen de caer por lo que menos tienen, que son los consumidores".

Finalmente, el ex jefe de Gabinete se reifirió a las aerolíneas low cost y opinó que a "Aerolíneas le sacaron rutas que eran rentables", aunque admitió que "todo es posible si competimos por igual". Y usó la siguiente metáfora: "Si te doy la frutilla y a mi me queda la masita dura, eso no es igualdad para competir".

"Cuando fui a ver al Papa, no tenía mucha plata, lo hice en una low cost, Norwegian, un gran servicio", acotó, para luego referirse a la ex CEO de la empresa de bandera, Isela Costantini, y admitió: "No tengo el gusto de conocerla, pero tengo la mejor opinión de ella".