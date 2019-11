Alberto Fernández habló en el II Encuentro del Grupo Puebla en Buenos Aires

En el marco de la apertura del II Encuentro del Grupo Puebla, que reunirá a 30 dirigentes progresistas de la región, se congregaron entre otros a los expresidentes de Brasil, Dilma Rousseff; Colombia, Ernesto Samper; Paraguay, Fernando Lugo, y República Dominicana, Leonel Fernández. También se espera a Daniel Martínez, reciente ganador de las elecciones presidenciales en Uruguay, que se definirán el 24 de noviembre en ballottage; el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, y otros excandidatos presidenciales, Fernando Haddad (Brasil), Clara López Obregón (Colombia), y Marco Enríquez-Ominami (Chile).

La reunión que comenzó a las 9 en el Hotel Emperador, ubicado en la avenida Del Libertador 420, en el barrio porteño de Retiro.

El encargado de la charla de apertura fue Ernesto Samper Pizano que recordó dos hechos. "Se registran dos hechos sobresalientes. Uno es la elección de Alberto en Argentina, que ahora tiene la antorcha del progresismo en sus manos y todas las expectativas para el desarrollo de la agenda progresista en la región. El otro es la liberación de Lula", dijo el ex presidente de Colombia y ex mandatario de Unasur. Pizao también recordó el conflicto electoral en Bolivia e instó a las autoridades a "resolver las diferencias por la vía democrática".

"Para nadie es un misterio que la región está amenazada por la agenda de un presidente del Norte que tiene como programa de relección la lucha contra Sudamérica", dijo el ex mandatario. A continuación, de la misma manera que fue común a todos los disertantes, recordó el conflicto chileno. "América latina está amenazada por estos estallidos sociales que estamos viendo de manera sorpresiva que a mi juicio no se corresponden con los del pasado. Hay conciencia de la gente que estamos retrocediendo, mientras que cuando mejoramos las condiciones de vida estaba tranquila. Quien hacía esfuerzo progresaba, pero hoy día lo que se vive es una especie de rebelión de la clase media y baja", afirmó Pizano.

Mirá también Alberto y Cristina celebraron la libertad de Lula El presidente electo y la vicepresidenta electa se expresaron en las redes sociales. El PJ espera que el ex mandatario de Brasil asista a la jura presidencial el próximo 10 de diciembre.

El ex presidente colombiano finalizó su disertación aclaradon que la visión del Grupo Puebla es la integración regional pero no económica. "No estamos con la integración regional y los tratados de libre comercio pero sí con una integración regional política. Mirar hacia nosotros mismos, a nuestras propias posibilidades. No busquemos en China o Europa, las posibilidades están adentro".

La siguiente disertante fue Dilma Rousseff que comenzó su exposición también festejando la victoria de Alberto Fernández. Rousseff tambén festejó la liberación de Lula y puso de manifiesto que la gestión más importante de este siglo es la desigualdad y el cambio climático. También cargó contra el "neoliberalismo financiero" que acusó de ser el causante de la "precarización laboral, la destrucción de la clase media y de los empresarios de pequeñas y medianas empresas".

Antes de las palabras de Alberto Fernández se presentó un saludo del ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que se transmitieron por video. "Queridos compañeros, quiero felicitar a Alberto Fernández y Cristina. Quiero enviar un abrazo para todos los compañeros de los países que conforman el Grupo Puebla. Estoy libre y con mucho deseo de pelear. Tengo un objetivo en la vida que es constituir la integración latinoamericana", dijo Lula.

El ex presidente luego criticó a los poderes judiciales y empresarios y los calificó como uno "de los males a derrotar" en vistas de la integración de América latina. "Que haya ganado Fernández en Argentina es como que haya ganado yo en Brasil", concluyó.

El encargado del cierre fue Alberto Fernández. El presidente electo comenzó su intervención recordando las palabras que escuchó de Lula mientras estaba privado de su libertad. "Vocé tem que ganar en Argentina", comentó Fernández en tono jocoso, y agregó: "Gané Lula, gané y vamos a poner de pie a Argentina y a América latina". Fernández volvió a retomar los comentarios de los anteriores disertantes volviendo a remarcar el "retroceso de los últimos 4 años, el regreso del conservadurismo".

El presidente se disculpó por llegar tarde pero aclaró que estuvo hablando con el presidente Emmanuel Macron durante 1 hora. "Fue una charla espléndida", dijo. "Sentí que Macron me entendía", afirmó. A su tiempo, recordó las revueltas en Chile y ofreció toda su colaboración a la vez que instó a Piñeira a hacer un "mayor esfuerzo" por volver a la paz.

Fernández se alinió a los mandamientos del Grupo Puebla y afirmó que "no es una utopía un continente más igualitario". "Ningún gobierno de coyuntura arruinará la unidad entre Brasil y la Argentina", advirtió respecto a la gestión de Bolsonaro.

"Argentina terminará diciembre con 5 millones más de pobres. Por eso los argentinos de bien tenemos que recordar las palabras de Alfonsín que nunca hay que dejar de lado la ética de la solidaridad y si alguien cayó en el pozo de la pobreza hay que ayudarlo", comentó Fernández, en un discurso consonante con los anteriores y con el foco en la desigualdad. Fernández luego dio cierre a su discurso de apertura agradeciendo la existencia del grupo que reúne a dirigentes progresistas de la región.