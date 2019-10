Alberto Fernández dice que nunca le llegó la invitación para ir a IDEA

Mucho se habló del Coloquio de IDEA devaluado, por la ausencia de los principales competidores electorales: Mauricio Macri salió por videconferencia y Alberto Fernández no viajó a Mar del Plata, donde irónicamente estará dos veces esta semana.

Ahora, de visita en Bahía Blanca para apoyar al candidato local del Frente de Todos, Federico Susbielles, el presidenciable más votado en las PASO explicó su ausencia al cónclave empresarial con un argumento difícil de creer: "Nunca me llegó una invitación formal de IDEA, escuchaba que me iban a invitar pero nunca me llegó".

De recorrida junto a Sergio Massa, el ex jefe de Gabinete brindó una conferencia de prensa, en la que volvió a criticar a Macri, a menos de 24 horas del segundo round televisivo con el resto de los postulantes. "El debate tiene características tales como que el cruce y el intercambio es con tiempos y posibilidades muy acotadas. Esos 13 minutos uno trata de usarlos para decir cosas que le ayuden a la gente y no para responder acusaciones", explicó, en referencia a ciertas acusaciones del jefe de Estado que quedaron en el aire, en especial contra su compañera de boleta, Cristina Fernández de Kirchner.

Más temprando, Alberto y Massa estuvieron de campaña en Olavarría

Confiado, Alberto F. volvió a hablar del eventual "28 O", por el día después de las elecciones generales, que son el 27. "Quisiera que si el resultado le resulta adverso, Macri no se enoje, ni maltrate a los argentinos ni libere el dólar. Debemos tomar todo con tranquilidad porque así es la democracia", le endilgó, antes de reprocharle: "No paran de nombrar a sus funcionaroos de apuro para llenarnos la planta de empeleados que ellos quieren".

"Lo escuchaba al Presidente hablar de lo bien que funciona el PAMI. Me gustaría vivir en el país del Presidente, pero es muy distinto al mío. Los jubilados la están pasando mal", volvió a diferenciarse el ex Jefe de Gabiente K.