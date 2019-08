Alberto Fernández debatiría la coparticipación con los gobernadores

"El sistema federal en Argentina no funciona. Si hay que cambiar la Ley de Coparticipación, será una decisión conjunta con los gobernadores", adelantó Alberto Fernández en Mendoza. "No podemos seguir así porque la forma actual postergó al interior, sobre todo al NOA y al NEA", agregó el presidenciable del Frente de Todos, anticipando un futuro debate de su eventual gobierno.

No fue el único guiño que envió a los gobernadores, hoy en pie de guerra contra la Casa Rosada: "Le dije al Presidente (Mauricio Macri) que fue peligroso la medida sobre ganancias, al igual que no consultarle a las provincias lo del IVA. Las provincias no están para perder eso, fue una medida electoralista que hoy la Argentina no soporta. Lo hablé también con el ministro (Hernán) Lacunza", reveló.

Como ya contó este diario, el candidato presidencial se instaló desde ayer otras 48 horas en Mendoza. La elección de su primer desembarco luego de ser el más votado en las PASO no es casual: el 29 de septiembre la provincia elegirá al sucesor (o sucesora) del gobernador Alfredo Cornejo. Confiando en los números que obtuvo en las primarias, Alberto F. llegó al distrito para apuntalar a la postulante de Todos, la senadora camporista Anabel Fernández Sagasti.

"Mendoza no se escapó a los resultados de la Nación, Mendoza padece la economía del país. Con el respeto que me merece Alfredo (Cornejo), acompañaron las políticas de Macri y las soportaron en silencio", apuntó el presidenciable en conferencia de prensa, antes de señalar que con la candidata a gobernadora "pensamos y soñamos el mismo país".

Ambos Fernández, como puntapié de otra frenética agenda de campaña (que formalmente comienza el 7 de septiembre), recorrieron la industria Metalmecánica IME.