Alberto Fernández, contra la oposición: "Lo único que lograron es que los que padecen la pandemia hoy estén peor"

El presidente Alberto Fernández cargó hoy contra los legisladores de Juntos por el Cambio tras la polémica sesión en la que la Cámara de Diputados terminó votando la ley de asistencia al turismo.

Fernandez resaltó que la actitud de los legisladores opositores "lo único que logró fue que el sector más lastimado por la pandemia esté hoy un poco peor porque el Congreso no pudo sesionar y no pudo salir la ley".

"Que se entienda, soy un hombre que cree en los consensos pero no me van a sacar de la senda en la que creo. Nadie me voy a callar lo que veo. Lo que hiieron ayer fue en contra de la prosperidad, del progreso y de la solución que están esperando lo que trabajan en el turismo", lanzó.

Y redobló las críticas al coalición opositora al remarcar: "Nosotros no armamos presupuestos que cambiamos en días o no tenemos metas de inflación que duran dos semanas. Nosotros trabajamos en serio".

Fernández habló este mediodía en un acto por el Dïa de la industria realizado por la UIA . Allí planteó que el sector industrial es clave para el desarrollo del país e insistió que el acuerdo por la deuda externa le permite al país ahorrarse u$s 47.000 millones en los próximos años que se volcarán "a la producción y al empleo".

"Soy industrialista y eso es soñar con una Argentina de grandeza", enfatizó Fernández, quien además celebró que, 12 años después del conflicto con el campo, "hoy el campo y la industria trabajan manocomuadamente para generar valor, expandir exportaciones e incrementar el empleo".

"La pandemia nos enseñó a que la solidaridad existe y la solidaridad existió en la industria porque muchas tuvieron que seguir produciendo tomando todos los recaudos para que quienes tuvieran que seguir trabajando no se enfermeraran, para seguir dándole a Argentina lo que estaba necesitando", indicó.

Y remarcó la necesidad de que "esa Argentina, del diálogo, tiene que seguir funcionando. Que el Estado, los empresarios y los trabajadores se sienten a diseñar las medidas necesarias para el desarrollo".

A su turno, el ministro de Desarrollo Productivo, Matias Kulfas , anunció cuatro ejes para apuntalar la reactivación del sector con medidas de financiamiento productivo; desarrollo de proveedores locales, transformación digital de la industria 4.0 y un plan de desarrollo de Parques Industriales.

El titular de la UIA, en tanto, agradeció las herramientas estatales dispuestas durante la pandemia, como el programa ATP, y exhortó a buscar caminos para que se conviertan en incentivos para lograr un desarrollo de la producción y el empleo a largo plazo.