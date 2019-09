Alberto Fernández consiguió la foto del "acuerdo social" que pretende

Si hasta ahora no había ocurrido, se puede decir que ayer nació el albertismo. La piedra fundacional la puso uno de los primeros albertistas modelo 2019 declarados: el gobernador tucumano Juan Manzur, que apremiado por la interna local primero se reencontró con Cristina Fernández de Kirchner luego de coquetear con los socios de Alternativa Federal. No sólo porque le organizó el escenario al presidenciable del Frente de Todos de la pretendida foto para comenzar a delinear su "acuerdo social" entre sindicatos y empresarios, sino porque le cedió la jefatura del PJ.

"El peronismo tiene jefe, tiene conducción y se llama Alberto Fernández", le dedicó el ex ministro de Salud cristinista al ex Jefe de Gabinete K, en el predio de ATSA. No sólo estaba el aspirante presidencial; también había otros gobernadores que no se perdieron la coronación, como Lucía Corpacci (Catamarca) y Sergio Uñac (San Juan); el electo Oscar Herrera Ahuad (Misiones); y el vice santiagueño José Emilio Neder en representación de Gerardo Zamora.

Alberto Fernández llegó a Tucumán por la mañana atrayendo una ecléctica comitiva, con Sergio Massa a la cabeza, junto a la matancera y candidata a gobernadora Verónica Magario y otros intendentes bonaerenses; los cegetistas Héctor Daer, Carlos Acuña y Antonio Caló; y el nexo entre el Instituto Patria y el búnker F de México al 300, Eduardo "Wado" de Pedro.

"Hay otros que piensan que la educación es un gasto. Pero para nosotros la educación es el futuro", celebró el Día del Maestro el candidato presidencial en una actividad de la jornada, en el teatro Mercedes Sosa. Más temprano, Manzur lo había llevado a una escuela. Sin nombrarlo, le tiró un dardo al presidente Mauricio Macri al parafrasearlo: "Yo caí en la escuela pública".

Horas más tarde, después de entronizarlo, el mandatario tucumano le dedicó: "Hoy quien conduce es nuestro candidato. Acá estamos todos a la par suya. Fue usted el Jefe de Gabinete de Néstor Kirchner quien sacó a la Argentina adelante".

A su turno, Alberto Fernández tomó la posta: "Me haré cargo de cada uno de los problemas que recibo". "Yo ya sé lo que es negociar con el FMI, lo que es sacar a Argentina de la frustración. Lo hicimos una vez con Néstor y ahora lo volveremos a hacer", prometió.

Pasadas las 18, en el Salón Blanco de la gobernación, el aspirante obtuvo lo que fue a buscar. Un día después de su primer encuentro oficial de campaña, el industrial Miguel Acevedo, titular de la UIA, viajó al acto que lo uniría con la cúpula cegetista, más conocedora de la propuesta albertista de un pacto para compensar salarios y precios en los primeros 180 días de su eventual gobierno. El marco formal de la invitación al empresariado era, sin embargo, los 50 años de la UIA local.

"El acuerdo social es la idea de Alberto Fernández si es electo presidente, lo estuve hablando ayer con él. Pero todavía no podemos charlar del tema porque el que debe convocarlo es el Gobierno". Acevedo (UIA) en @pasaroncosas899. — Noe Barral Grigera (@nbg__) September 11, 2019

Apenas aterrizó a Tucumán, Acevedo habló con Radio con Vos. "No podemos hacer un consenso (tripartito) ahora porque acá no está el Gobierno", sentenció, recordando que Alberto Fernández aún no fue electo. Luego de admitir que no conocía la idea en profundidad, el aceitero la supeditó a un análisis de sus economistas.: "Es muy temprano para que digamos si es correcto o no".