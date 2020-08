Alberto Fernández confirmó que está analizando "limitar la compra" de u$s 200 para ahorro

El presidente Alberto Fernández admitió hoy que el gobierno estudia la posibilidad de limitar o cerrar la ventanilla del “dólar-ahorro”, el cupo mensual de u$s 200 que los ahorristas pueden comprar a través de los bancos, pagando un 30% adicional de “impuesto PAIS”. En declaraciones pór radio La Red, el primer mandatario dijo que Macri “dejó sólo USD 10.000 millones” de reservas, señaló que la compra de dólares “solidarios” en los bancos es un problema y que el posible cierre de esa canilla de pérdida de reservas del Banco Central “es algo que tenemos que hablar”.

"Hubo gente que invirtió el IFE en pequeños emprendimientos. Pero cuando cobró el segundo IFE compraron dólares", agregó el primer mandatario. "Hoy tenemos u$s 10.000 millones de reservas pero son los mismos niveles que nos dejó el gobierno de Macri e incluso logramos renovar el swap con el gobierno de China pese a que para hacerlo había una cláusula que obligaba tener en vigencia un acuerdo con el Fondo", sostuvo.

Cecilia Todesca Bocco, Vicejefa de Gabinete.

Hoy, más temprano, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, explicó que el Gobierno "siempre tiene un ojo en el mercado de cambios" porque en la Argentina funciona una economía "casi bimonetaria" y que seguirán los controles a la compra de divisas porque "no podemos seguir gastando dólares en ahorros que van a parar al colchón y salen del sistema, porque necesitamos dólares para producir".

En esa línea, sostuvo que “deberíamos amigarnos con el cepo porque la Argentina va a necesitar regulaciones por un tiempo”. “No sabemos cuánto tiempo pero no va a ser ni hoy ni mañana de modificar el mercado cambiario. Nosotros tenemos una fuente de dólares genuina. Esos dólares los necesitamos para producir. Las regulaciones del mercado cambiario son importantes porque son una condición de posibilidad para estabilizar la macroeconomía y poder darle valor hacia el sistema productivo”, agregó.

Al mismo tiempo, Todesca aclaró que “el cepo no es un castigo, sino una condición para la estabilidad”. Y profundizó su argumento: “No tenemos ninguna batalla ganada. Siempre que hay regulaciones aparece una brecha, y tener una brecha amplia no es cómodo pero hay que elegir las prioridades. Cada una de las decisiones está siempre sobre la mesa. Y hay que ver las cuestiones. Yo no digo que va a pasar que se saquen los 200 dólares por mes. Pero sí puedo explicar para qué uno hace esto”.

Hay "que ir evaluando lo del dólar ahorro, porque necesitamos dólares para producir y las empresas tienen que comprar insumos y maquinarias. No podemos seguir gastando los dólares en ahorros que van a parar al colchón y salen de circulación. Porque esos dólares podrían transformarse en un crédito, que si los guardo los saco del sistema", explicó.