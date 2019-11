Alberto Fernández confirmó que dialoga con Lavagna y la transición ya toma cuerpo

Más relajado, después de la campaña y la victoria, en un viaje que está descansando menos de lo que imaginaba, Alberto Fernández reveló que no sólo volvió a hablar con Mauricio Macri, mientras demora la transición por su escapada a México: también charló con otro ex competidor, el ex ministro de Economía Roberto Lavagna.

El contacto post-elecciones lo admitió el propio Presidente electo ayer mientras desayunaba en el Hotel Camino Real de la Ciudad de México, ícono arquitectónico de 1968, todavía ambientado con El Día de los Muertos, tradicional festividad mexicana que se celebró el sábado, el día que aterrizó.

A más de 7 mil kilómetros, cerca del ex presidenciable de Consenso Federal insistieron con su máxima, esgrimida en público: no aceptará regresar al ministerio de Economía, como cuando compartieron gabinete con Alberto bajo el mando de Néstor Kirchner.

Pero, sin embargo, cerca suyo dejan abierta una puerta, la del futuro Consejo Económico y Social, propuesta de campaña lavagnista que el albertismo haría realidad: "Quiere un gobierno de unidad nacional, en ese marco está dispuesto a colaborar y abrirse al dialogo".

Esa idea sería plasmada poco después del 10 de diciembre. En la cumbre de Sergio Massa con Cristina Fernández de Kirchner, antes de que la Vicepresidenta electa volviera a viajar a Cuba, quedó claro que será parte de un paquete de leyes que podría impulsar el futuro gobierno llamando a sesiones extraordinarias. En la misma agenda figuran el Presupuesto 2020 y el Consejo Federal de Seguridad, que reemplazaría al ministerio. Por fuera del Congreso, como urgencia figura el Pacto Social entre sindicatos y empresarios.

"Alberto charló con Lavagna así como habla con otros economistas", minimizaron desde la comitiva albertista en México, sin revelar el contenido de la charla ni si hubo algún tipo de ofrecimiento. De los "Otros" sobran ejemplos, incluidos aquellos que generan escozor en el kirchnerismo, como los de Martín Redrado o de Carlos Melconian. El hermetismo vale para todo el gabinete que, con una transición que se toma su tiempo, sus nombres serían revelados a último momento: "Si los tirás ahora, queda un mes para las operaciones para bajarlos", esgrimen el clásico prólogo ministerial del Juego de Tronos del PJ.

No sólo temen en la danza de nombres a los factores externos, también a los internos. Para evitar confirmaciones o desmentidas, Alberto repite el mantra nestorista de "El que suena, suena". Eso sí, los que más chances tienen de ser futuros ministros habrían recibido la misma orden: bajo perfil y no hablar en los medios.

Después de su reunión con Andrés Manuel López Obrador de hoy y contacto con la prensa, Alberto mañana dará una conferencia titulada "Desafíos de América Latina" y regresará el miércoles por la noche. El jueves, por ahora, no tiene nada, pero recién la semana próxima brindaría el primer informe de la transición con Macri.