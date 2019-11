Alberto Fernández avisa que se viene “una negociación difícil” con el FMI

El presidente electo de la Argentina, Alberto Fernández, llamó a la comunidad internacional a comprender la delicada situación económico-financiera de la Argentina de cara a la negociación con los acreedores internacionales, y anticipó a la vez que su administración tendrá "una negociación difícil" con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para hacer frente al crédito stand by por u$s 57.000 millones.

Entrevistado por el expresidente del Ecuador, Rafael Correa, para su programa emitido en el canal de noticias Russia Today, Fernández hizo un crudo diagnóstico del panorama país y culpó a la administración de Mauricio Macri y al organismo multilateral de crédito con sede en Washington.

"En el estado en el que estamos tienen culpa Macri y el Fondo, porque nosotros advertimos al Fondo lo que estaba pasando. Hasta ahora, el FMI nos prestó u$s 45.000 millones, y se han fugado del sistema financiero cerca de u$s 40.000", expuso Fernández en una entrevista de casi una hora, grabada el martes por la tarde en el hotel de la Ciudad de México donde estuvo hospedado, promediando su primer viaje internacional como mandatario electo.

"Frente a esta deuda, yo creo que vamos a tener una negociación difícil", se sinceró el otrora candidato del Frente de Todos. Sin embargo, repuso: "Confío en tener una negociación cierta y poder explicar al mundo que queremos pagar. Confío en que la comunidad internacional nos va a acompañar y nos vamos a poner de pie".

"No es un capricho de Alberto Fernández decir que lo que viene es díficil. Nosotros no somos como Macri: no mentimos. No podemos pagar en las condiciones en la que está la economía argentina. Por eso, la Argentina tiene que volver a producir, a exportar y así tendrá dólares para poder hacer frente a sus obligaciones, pero hoy nada de eso ocurre", añadió.