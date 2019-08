Alberto Fernández atendió a Macri: hablaron pero no habría reunión

Después de desayunar con el gobernador electo santafesino Omar Perotti, el presidenciable del Frente de Todos Alberto Fernández fue a la UBA a dar su clase de los miércoles. "No tiene sentido que nos reunamos porque yo concibo otro país", desestimó una cumbre con Mauricio Macri el ganador del domingo, al ser abordado por un cronista de El Destape Radio.

El candidato insistió así que no habría foto, post-mensaje para buscar calmar a los mercados, cuando en su entorno dudaban incluso que el Jefe de Estado terminara llamándolo en plena crisis de institucionalidad con dos virtuales presidentes (uno de devaluada jefatura y otro no electo) por los siguientes 74 días, hasta los comicios de octubre.

Mientras estaba en el aula, contó Alberto Fernández, llegó el llamado oficial: fue en realidad un mensaje de WhatsApp que desde la Casa Rosada se encargaron, para forzar una respuesta pero remarcando la reinante debilidad de la investidura, que "le clavó el visto". Recién lo vio mientras volvía en el auto, contaban ayer en las oficinas centrales del todismo en la calle México. Desde su despacho llamó al mandatario. Por texto lo trató de "Presidente", en la llamada lo tuteó, añadieron las fuentes.

A pesar del desplante incial, con el prólogo polémico del "llamamos/no llamaron", en el equipo de Todos destacaban el cambio discursivo de Macri del lunes al pedido de disculpas. Tal vez eso, no lo dicen, abrió la puerta a la conversación.

La revelación del giro argumental de la novela corrió a cargo de Macri: "Se comprometió a colaborar en todo lo posible para que este proceso electoral, y la incertidumbre política que genera, afecte lo menos posible a la economía de los argentinos", tuiteó.

Recién tuvimos una buena y larga conversación telefónica con Alberto Fernández. Él se comprometió a colaborar en todo lo posible para que este proceso electoral, y la incertidumbre política que genera, afecte lo menos posible a la economía de los argentinos. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) August 14, 2019

Después de la conversación, el candidato se fue a ver a su compañera de fórmula Cristina Fernández de Kirchner. Ni el albertismo ni desde el Instituto Patria revelaron el contenido de la charla.

Cuando volvió Alberto Fernández a sus oficinas, se improvisó una conferencia de prensa. "Queremos que los argentinos estén tranquilos. Fue una buena charla la que tuvimos", arrancó. "Le expresé mi voluntad de ayudar dentro de mis límites", agregó, luego de recordar que aún ni siquiera fue electo ("No tengo ni un diputado", lo graficó). Más allá del "dialogo permanente" y un "tengo toda la votación de hablar", insistió con: "No hace falta que me vea".

La foto que tampoco quiere parte del Gobierno, al menos desde el punto de vista albertista, no debería darse: una cumbre con tono de preparativos de un cambio de mando y, menos, de co-gobierno. Igual, en la conferencia se le escapó a AF la palabra que todos (y Todos) evitan. "Tenemos que llegar al 10 de diciembre, es la fecha del traspaso. Hay que ayudarlo (a Macri) a llevar esta transición".

La fecha clave, sin embargo, es antes: el 7 de septiembre, el arranque oficial de la campaña para las generales. En su búnker, donde liberaron la agenda para reuniones con dirigentes y hasta le aconsejaron que se tomara unos días de descanso, tampoco quieren hablar de posible un adelantamiento de las elecciones ni nombres de un eventual gabinete ("Todavía no ganamos", necesitan aclarar)

Ante la prensa, Alberto F. remarcó que con Macri comparten distintas miradas de la economía, pero envió el gesto a los mercados que se pretendía de él, al volver a desechar riesgos de default.

Pero no todo fue onda zen: le pidió a Macri que no mantenga su doble rol (Presidente y candidato) y, si bien intentó no criticar el paquete de medidas, le dedicó un "pueden ser riesgosas". Y apuntó contra los "que anduvieron vociferando que éramos Venezuela" por el lunes negro.

Expresada fuera de micrófono, el albertismo calificó la charla de "tensa" y que, palabras más o menos, el candidato le pidió que cuidara las reservas del BCRA.

Después, el candidato continuó con su agenda y recibió a Perotti, el gobernador Sergio Uñac (San Juan) y al economista Guillermo Nielsen. Más temprano había estado María Eugenia Bielsa, dirigente santafesina a la que destacan como posible fichaje para la eventual futura administración, sin detallar su rol.