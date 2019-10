Alberto Fernández: "Que los argentinos estén tranquilos, vamos a cuidar sus depósitos en dólares"

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, le pidió hoy a los argentinos que "estén tranquilos, porque vamos a cuidar sus ahorros y sus depósitos en dólares", a cuatro días de las elecciones nacionales.

Fernández, el candidato más votado en las elecciones PASO, habló esta mañana con radio Futurock, en un intento por llevar tranquilidad para el día después de los comicios.

Al ser consultado sobre qué pasará el lunes con los mercados luego de que se conozca el resultado electoral, Fernández respondió: "Espero que tranquilo, entiendo que no debería pasar nada", y le pidió a los argentinos que "estén tranquilos, porque vamos a cuidar sus ahorros y sus depósitos en dólares".

El día después de las PASO del 11 de agosto, en las que Fernández le sacó una ventaja de más de 15 puntos al oficialismo, el dólar saltó de 45 a 60 pesos, la Bolsa local cayó estrepitosamente y el riesgo país se disparó casi un 70%.

Mirá también Asaltaron y golpearon a un hermano del presidente Macri Se trata de Mariano, el menor de los Macri. Fue abordado en su casa, en un barrio privado de General Pacheco. Hay siete menores detenidos.

"Los argentinos no tienen porque estar nerviosos, les pido que estén confiados porque se van los que armaron este desastre", añadió.

Además, Fernández sostuvo que si es electo el domingo su gestión va a "defender" a los acreedores privados de la Argentina frente al avance del FMI, que podría sugerir que se establezca algún tipo de quita de la deuda.

"Con nosotros no corren riesgos (los acreedores). Estoy hablando de defender a los bonistas frente al avance del Fondo. Entiendo que no debería haber una quita", sostuvo el candidato presidencial.

Fernández aclaró que los emisarios del Fondo Monetario Internacional no dialogaron con él últimamente, pero dijo tener información acerca de una supuesta propuesta del organismo multilateral para que la Argentina avance en una reestructuración de su deuda con quita a los privados.

"Lo que parece ser que está planteando, porque con nosotros no lo ha hablado, es que haya una quita sobre los tenedores de bonos privados. Pero esta vez los tenedores privados tienen poca responsabilidad", dijo Fernández.

Asimismo, afirmó que los argentinos "están buscando ponerle punto final a este tiempo, definitivamente" y consideró que la ciudadanía "está tranquila porque el domingo llegan las elecciones y la esperanza se desató en todo el país".

"Los argentinos están buscando ponerle punto final a este tiempo definitivamente. El desencanto es muy grande y se ha hecho mucho daño a los sectores más débiles", dijo el candidato.

En ese marco, Fernández aseveró que "los argentinos están tranquilos porque el domingo llegan las elecciones para expresar nuestro descontento en las urnas, y la esperanza se desató en todo el país", y remarcó que hay "una gran madurez social".

Al hacer una evaluación de sus recorridas de campaña, Fernández señaló que "es muy angustiante las cosas que te dicen al oído cuando vas a los barrios" y recordó especialmente a una jubilada, que lo "abrazó y me pidió que no los olvide porque no pueden más".

El candidato del FdT también arremetió contra el Fondo Monetario, y dijo que "hizo un estrago en la economía argentina" y que "es responsable junto a Mauricio Macri de lo que está pasando en la Argentina, pagó la campaña electoral más cara de la historia e hizo todo para que Macri vuelva a ser presidente".

La crisis en Chile

Por otra parte, Fernández, se refirió a la grave situación en Chile, y consideró que "la gente reacciona porque es el país más desigual de América Latina, desde muchas décadas hay una enorme desigualdad social, que es como estar sentado en un balde de nafta y la chispa fue el aumento del subte".

En ese marco, Fernández indicó que le preguntaría al presidente chileno Sebastian Piñera "cómo es que tiene 1800 personas detenidas en tres días y 15 muertos".

"Si eso hubiera pasado hoy en Venezuela sería, con razón, un escándalo en Argentina, pero acá el macrismo lo minimiza. Eso es tremendo", sostuvo el postulante del Frente de Todos.

Fernández también afirmó que "hay que trabajar rápidamente para volver a unirnos regionalmente", dijo que Macri "destruyó el Unasur" y sostuvo que "hay que volver a ponerlo en marcha".

"Uno de los grandes problemas es que América Latina tiene muchos bloques regionales que no funcionan. Tenemos que trabajar para volver a ponerlos en marcha rápidamente y respetarlos independientemente de lo que vote cada pueblo", dijo.

En la recta final de la campaña, Fernández irá hoy junto a varios gobernadores del justicialismo al Chaco, donde realizará un acto junto al recientemente electo Jorge Capitanich.

Previo a la veda, el candidato encabezará mañana jueves su acto de cierre en la Mar del Plata, donde volverá a mostrarse junto a su compañera de fórmula Cristina Kirchner.