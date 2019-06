Economía y política Sábado 29 de Junio de 2019

Alberto Fernández: "Si tenemos que revisar los acuerdos que Macri está firmando por el mundo, lo vamos a hacer"

"No me asusta firmar un acuerdo con la Unión Europea, lo que sí me asusta es que ese acuerdo nos castigue más de lo que nos han castigado", advirtió el precandidato del Frente de Todos en un acto del sindicato Smata.