Alberto Fernández: "Si no se cumple la cuarentena se estará incurriendo en un delito"

En una entrevista que concedió a FM Delta, el presidente Alberto Fernández se refirió al impacto del coronavirus en el país y declaró que "la persona que cumple esa cuarentena de 14 días tiene la obligación de recluirse en soledad en su casa".

“Yo ayer dije que teníamos que cambiar el tema de la cuarentena y eso se va a resolver hoy. La persona que cumple esa cuarentena de 14 días tiene la obligación de recluirse en soledad en su casa", destacó Fernández.

Y fue bien tajante al sostener: "No es voluntario, no es una recomendación: deberá hacerlo con las consecuencias que eso supone y si no lo cumple, estará incurriendo en un delito, que es poner en riesgo la salud pública”.

