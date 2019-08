Alberto Fernández: "Si el Gobierno no da los datos, los daremos nosotros"

El pre candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, se esforzó por mostrarse relajado y confiado, cuando fue abordado por periodistas al entrar con su auto en el búnker opositor. El tema central en el contacto con la prensa fue el manejo de la información sobre los datos. Consultado sobre cuándo pensaba hablar al público para balancear la elección dijo que lo haría después de que hable el presidente Mauricio Macri, aunque aclaró que si el oficialismo no daba los datos “los vamos a dar nosotros”. Sin embargo, no quiso precisar hasta cuándo duraría la tolerancia con el Gobierno: “No quiero apurar a nadie, pero nosotros tenemos nuestro centro de cómputos propio y tenemos los datos; sólo queremos que el Gobierno no manipule los datos y que, por una vez, diga la verdad”.