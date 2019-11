Alberto Fernández: "Ojalá Máximo Kirchner sea presidente"

El presidente electo Alberto Fernández se encuentra en la cuenta regresiva para asumir su nuevo cargo. Y aunque todavía no está en funciones, mucho se preguntan qué sucederá después, si buscará ser reelecto o si ya se aventuran nombres posibles para sucederlo. En este marco fue consultado por el futuro político de Máximo Kirchner, a quién elogió y destacó que podría llegar a ser presidente. “Es un chico maravilloso”, aseguró.

Fernández participó anoche de una entrevista en canal 9 donde insistió en que buscará cerrar la grieta que divide a los argentinos y que defenderá la libertad y las instituciones. "Lo peor que me podría pasar como presidente es que alguien piense que soy autoritario", dijo.

Fernández envió un mensaje a los argentinos: "Les diría que estén tranquilos. Que empieza una etapa donde todos comencemos a ganar. Se terminó el tiempo de la pelea, de esto que llamaron grieta".

Al hacer referencia a la transición entre ambos gobierno, Fernández sostuvo: “Con Mauricio Macri no nos parecemos en nada, pero tenemos un trato respetuoso".

El flamante jefe de estado sostuvo que su "objetivo es que la Argentina sea un gran país" y no que él "sea un gran presidente", al tiempo que exteriorizó su satisfacción por poder trabajar junto a Axel Kicillof, elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires.

"Estoy contento porque voy a poder trabajar con Axel, siempre quise hacerlo y lamentaba no poder hacerlo", precisó en declaraciones formuladas al programa "Nada Personal", que se emite por Canal 9.

Respecto al protagonismo que Fernández adquirirá , luego de tener un perfil más bajo durante años anteriores, sobre todo en la gestión que lo tuvo como jefe de Gabinete del kirchnerismo, graficó: "Estudié toda la vida para hacer Hamlet".

Asimismo, sostuvo que el gobierno saliente "lo único que supo hacer fue ajustar" y agregó que "Macri termina su mandato con una inflación desmesurada".

"Hay que volver a prender las maquinas que estaban bajo las lonas", señaló Alberto en referencia a la reactivación de la industria, al tiempo que aclaró: "La maquinita la está usando Macri, pero la inflación no es problema de la maquinita".

El presidente electo indicó que en la Argentina "va a cambiar la lógica, dando prioridad a los que menos tienen" y añadió que tienen "que generar miles de puestos de trabajo".

"Todos los argentinos la tenemos difícil. La gente me pide que le consiga trabajo", reveló.

Por otra parte, dio detalles de la charla que tuvo con Macri a raíz de la crisis institucional que vive Bolivia y que provocó la salida forzada del país del mandatario nacional Evo Morales.

"Le dije que la vida de Evo corría peligro. Macri me dijo que veía como una dificultad traer a Evo a la Argentina y yo le dije que no me parecía así", detalló Alberto, quien agradeció al presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez por colaborar en el traslado de Morales a México. Además, se refirió a las relaciones con Brasil y aclaró: "No tengo que construir ningún tipo de vínculo con (Jair) Bolsonaro".

En un intento de hacer futurología, y saber si Fernández buscará ser reelecto o si ya se aventuran nombres posibles para sucederlo, fue consultado consultado por el futuro político de Máximo Kircher, a quién elogió y destacó que podría llegar a ser presidente.

"Ojalá Máximo lo sea. Es un chico maravilloso, criterioso, razonable y moderado. Tiene que evolucionar más en política, pero por qué no podría llegar", sostuvo Fernández.