Alberto Fernández: “Nunca vi a un tipo más enamorado de su mujer que Kirchner”

El jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, Alberto Fernández, rompió el silencio luego de las polémicas declaraciones del expresidente Carlos Menem, quien en una entrevista difundida ayer dijo que a Kirchner “lo habría matado la mujer” porque él “la castigaba feo”. “Era un hombre muy enamorado de su mujer. Nunca vi violencia física ni verbal. Pocas veces vi un hombre tan enamorado de su mujer”, aseguró con vehemencia.

En ese sentido, Alberto Fernández hasta calificó a Néstor Kircher de “molesto”. “No se le podía decir nada de Cristina porque él reaccionaba como marido”, indicó. Ayer, el exkirchnerista incluso contó una anécdota en la que él era continuamente interrumpido por su exjefe político para “admirar” juntos la oratoria de la exmandataria cuando estaba en campaña. “Me tenes que bancar como amigo”, llegó a decirle a Fernández cuando este le espetó que no podía interrumpirlo a cada rato para escuchar siempre lo mismo.

“Era un matrimonio que hasta donde yo conocí era muy bien avenido, que se querían mucho. El estaba muy enamorado y ella creo que también”, dijo concluyó sobre el exmatrimonio presidencial.

Sobre lo que dijo Menem, el exfuncionario K aclaró que “es un disparate magnífico”, y llamó a la reflexión al periodismo. “Hay ciertas reglas en el periodismo y alguien no se pueden abusar de un hombre tan grande que dice barrabasadas”, exclamó. Y agregó: “El dijo todos saben que Néstor ejercía violencia sobre Cristina. Y ¿quién sabe eso? Yo nunca vi a alguien más enamorado que a Néstor”.

Al rememorar la muerte de Néstor Kirchner, Fernández trató de desarmar el mito: “Esto ocurrió a las 7.30 y yo me enteré a las 8 por un secretario de Néstor. Y hasta dudé de que me estuvieran operando por la mala relación que todos saben ya tenía con Cristina. Entonces llamé a (Florencio) Randazzo, que no lo sabía, y a (Daniel) Scioli, que al rato me lo reconfirmó”.

“El era un tipo muy desaprensivo con su salud”, dijo. Y agregó: “Me da pena porque no está él para defenderse”. “Creo que lo velaron así para que no se banalizara la imagen de Néstor muerto”, indicó sobre las suspicacias que despertaron que fuera velado a cajón cerrado y el mito urbano que se generó alrededor.

"Me resulta imposible pensar que algo, como lo que dice Menem, haya ocurrido. Me parece que es una barbaridad", concluyó sobre el tema.