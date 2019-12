Alberto Fernández: "No estamos aumentando ninguna retención"

En medio de las reacciones del campo por los cambios en las retenciones a las exportaciones, el presidente Alberto Fernández negó que se haya aumentado el impuesto y explicó que lo que hicieron fue "dejar en pie" las que había implementado su antecesor Mauricio Macri.

En diálogo con radio Mitre, Fernández defendió la medida y dijo que "lo único que se hizo fue actualizar en términos monetarios las retenciones que ya existían".

"Lo que hay que entender es que todos tenemos que hacer un esfuerzo y el campo también. Acá no estamos resolviendo la retenciones, estamos ordenado lo que Macri hizo, dejando en pie lo que Macri hizo, no estamos poniendo más retenciones, no estamos haciendo nada de eso", expresó esta mañana.

A su vez, el mandatario le pidió a los sectores que reaccionaron contra la medida, "que no se inquieten". "No estamos fijando nuevas retenciones, cualquier cosa en ese sentido si es que se hace será objeto de discusión en la mesa de acuerdos", agregó.

Alberto Fernández indicó que el gobierno de Macri había impuesto "una limitación con una suma fija de $ 4 por dólar, en un momento que el dólar valía medio de la mitad de lo que vale hoy" y que debió ser actualizada por la situación fiscal que atraviesa el país.