Alberto Fernández: “Me molesta que digan que tengo presos políticos”

“Tenemos que ser prudentes. Si en el mundo escuchan que en la Argentina hay presos políticos, lo primero que piensan es que el Presidente tiene gente en la cárcel por la condición política, que nuestro gobierno está deteniendo gente sin causa”, advirtió esta mañana Alberto Fernández.

“Me molesta que me digan que tengo presos políticos, porque no los tengo”, enfatizó. El presidente Alberto Fernández dejó en claro qué es lo que piensa en torno a uno de los debates que se originó en torno a si los ex funcionarios del Gobierno de Cristina Kirchner y otros dirigentes vinculados al mismo son o no presos políticos. “La discusión semántica no es menor: el preso político, técnicamente, es un preso que está a disposición del Poder Ejecutivo, es el preso sin causa. Y yo no tengo a ningún preso sin causa, no tengo a nadie a disposición del poder Ejecutivo Nacional”, remarcó.

Sin embargo, entrevistado por radio Continental, Alberto también sostuvo que se trata de “una discusión innecesaria” y aseguró que su posición es clara desde hace años. “Si hay alguien que durante cuatro años cuestionó los procedimientos judiciales y las detenciones arbitrarias que impulsaba la Justicia, fue Alberto Fernández. Lo vengo haciendo desde 2016. Dije mil veces que los procesos estaban viciados por sus formas y que eso recaía sobre procesos que afectaban a opositores”, apuntó.

“Les puse nombre y apellido a los jueces que con sus doctrinas jurisprudenciales han institucionalizado una doctrina penosa que permite el encarcelamiento preventivo de un modo desmedido sin que exista sentencia definitiva. Fui en soledad a verla a Milagro Sala un 31 de diciembre (...) Y me cansé de decir, en el caso de Cristina, estaba siendo sometida a un montón de arbitrariedades en los procesos por ser opositora al Gobierno”, agregó.

“No sé qué estamos discutiendo y qué nos quieren hacer discutir. Y tenemos que ser prudentes. Si en el mundo escuchan hablar de que en la Argentina hay presos políticos, lo primero que piensan es que Alberto Fernández tiene gente en la cárcel por la condición política, que nuestro gobierno está deteniendo gente sin causa. (...) Les pido a los compañeros que se den cuenta de que nos están haciendo discutir un tema en el que no estamos en desacuerdo, no estamos divididos: todos sabemos lo que hizo la Justicia. No caigamos en estas cosas”, destacó.

En la entrevista, el presidente también fue consultados por distintos temas, desde los resultados de su gira por Europa a la designación del ex presidente Mauricio Macri en la Fundación FIFA o su opinión la relación que mantiene con distintos dirigentes nacionales.

La gira por Europa

“Fue una gira muy importante. lo que más nos preocupó fue explicarle al mundo qué le pasó a la Argentina. Ha sido muy útil para las necesidades del Gobierno todo lo que hicimos”.

La negociación por la deuda

“Son negociaciones que recién empieza. Hay que darle tiempo y hacerla con prudencia mediática. Esta semana viene el grupo que tiene el Fondo Monetario (FMI) para trabajar con nosotros”.

El encuentro con el Papa

“Tuve oportunidad de explicarle bien todo lo que pasó y dónde estamos, aunque él lo conoce a la perfección. Nos ha dado un modo muy grande involucrándose en el problema como él puede hacer, que es llamando a la reflexión al capitalismo mundial y a nuestros acreedores sobre lo que le está pasando a la Argentina y la necesidad de encontrar una salida que no signifique más martirio para los que menos tienen, o sea más ajuste”.

Macri en la FIFA:

“No tengo mucho que opinar de eso. Lo que creo estar seguro es de que si los argentinos tuvieran que elegir quién ocupa ese lugar no hubieran elegido al presidente que nos dejó tantos problemas”.

Qué le respondió a Merkel sobre qué es el peronismo

“Le recordé que Perón decía que en la Argentina había socialistas, radicales, conservadores, pero que peronistas eran todos. Le plantee que la historia cuenta que hubo un partido político que fue un movimiento social muy grande, que fue el primer partido que le otorgó derechos a la gente, básicamente los derechos del trabajo, pero que también hizo gratuita la universidad y trabajó siempre para los sectores más desprotegidos y que eso marcaba una impronta en la conciencia argentina que siente que siempre que el peronismo llega se ocupa de esos sectores”.

“Le dejé en claro que el peronismo no es esa versión que en los últimos años quisieron hacer correr de un partido populista e irresponsable sino que siempre trató de resolver los desastres que otros dejaban”.

Aborto

“El aborto hoy es un delito y eso obliga a las mujeres que lo practican a hacerlo en condiciones de clandestinidad que generan un enorme riesgo para ellas. La penalización del aborto es un daño enorme que sufre la Argentina. Hay que despenalizarlo y hay que legalizarlo. La idea es terminar de una vez con esta discusión, que es parte de la hipocresía argentina, porque mientras discutimos se sigue practicando. Que el aborto sea legal no quiere decir que sea obligatorio”.

Una ley contra el negacionismo

“Creo que la Argentina tiene que terminar con este debate. Cada dos por tres aparece alguien que niega lo que a todas luces ocurrió. No es una mala idea ponerle fin a esto. Es un enorme dolor que le ocurrió a la Argentina, negarlo es una acto vergonzoso. No tengo duda de que del lado de Fernández Meijide no existe negacionismo y que en todo caso ella propone un debate de la dimensión del horror. Pero sí ha habido negacionismo en muchos otros casos: todos los cultores de la teoría de los dos demonios son negacionistas”.

Medicamentos gratis para jubilados

"Estamos camino a cumplirlo. espero poder resolverlo en los próximos días".

Cambio en la forma de movilidad jubilatoria

“No es la fórmula definitiva. En la emergencia lo que dijimos fue parar con el sistema que Macri había impuesto y que era irresponsable. Fue una estafa a los jubilados porque nunca se iba a poder pagar eso. Suspendimos esa fórmula por 180 días y en el mientras tanto garantizar que los que menos ganan no pierdan. Tenemos que buscar una fórmula que sea razonable para el jubilado y sostenible por el Estado”.

Rodríguez Larreta y el recorte de fondos a la Ciudad

“No es un castigo, es poner justicia en algo increíble. Quiero poner justicia en el manejo de esos fondos que inexplicablemente el Gobierno Nacional derivó a la Ciudad en perjuicio del gobierno Nacional y de muchas provincias”.

Roberto Lavagna

“No me gusta molestarlo, pero cuando quiero escuchar su opinión lo llamo. Y él sabe que tiene una puerta abierta siempre”.

Cristina Kirchner

“No necesariamente pensamos igual, pero nada se ha convertido en tema de conflicto. Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando juntos. No creo en los discursos únicos, creo que minimizan la política, y que todos los debates son útiles”.