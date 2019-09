Alberto Fernández y su explicación de la inflación: "Hay una concentración peligrosa de la economía"

Recién regresado de España, el candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernandez, volvió a criticar al Gobierno por el enfoque de sus políticas antiinflacionarias y rechazó las causas monetarias de la inflación, a la cual ligó con la concentración de economía, en especial en referencia al mercado de alimentos. Esta hipótesis, aseguró, fue constatada por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Dijeron que había que combatir la inflación bajando el consumo, porque iba a bajar la demanda e iban a bajar los precios. Insistieron en las causas monetarias de la inflación, secaron la plaza de pesos, gastaron millones en Lebac y Leliq. Hay un nivel de concentración de la economía muy peligroso y nunca miramos si los problemas de los precios están en esa concentración. Nunca investigamos si las causas de la inflación están ahí. No podemos seguir diciendo que la causa de la inflación es meramente monetaria", señaló, en diálogo con Joaquín Morales Solá en TN.

Y añadió: "Esto lo hablé con la gente del Fondo, en base a un trabajo que me acercó (el exministro de Economía) Axel (Kicillof) que constató el propio Fondo. Hay que generar la competencia que se fue perdiendo en la época de Cristina y que se profundizó en la época de Macri."

En ese sentido, el candidato vaticinó que los “primeros años” de un eventual gobierno suyo serán “difíciles” porque “vamos a recibir una economía diezmada”. Sin embargo, aclaró que “la gente tiene que estar tranquila” porque su gobierno “no irá por ella”, ya que “lucharemos contra el hambre, la pobreza, por recomponer el salario”.

Su viaje a España

Fernández destacó que su viaje a España fue “muy bueno, no para mí, sino para el país”, al tiempo que explicó que, durante su visita a la península ibérica, tuvo reuniones, por ejemplo, con Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, con quien “charlamos acerca de cómo trabajar juntos” y de cómo “España nos va a ayudar en el FMI”.

El candidato marcó sus diferencias con el Gobierno cuando dijo que “no concebimos la economía como el gobierno, que redujo el PIB a la mitad”, medido en dólares, tras las fuertes devaluaciones. “No estamos conformes con este PBI”, dijo Alberto. “No nos reasignamos a este economía achicada”.

Fernández ratificó que atenderá los compromisos internacionales del país, pero "sin ajuste contra la gente". “Tenemos que parar la pelota, ponernos de acuerdo 180 días, en los cuales recomponer salarios pero sin inflación”, dijo el exjefe de Gabinete.

Por otro lado, Fernández rechazó los planteos más radicales dentro del kirchnerismo que proponen una reforma constitucional y del Poder Judicial. "No hay forma de que me convenzan de que hay que reformar la Constitución. No es la Constitución el problema", comentó.

Y añadió: "Cuando Cristina habla un nuevo orden habla de la idea de generar otros compromisos. Es inadmisible que todos miremos como dato estadístico la pobreza y el hambre. Ése es el contrato que tenemos que firmar entre todos."