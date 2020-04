Alberto Fernández: "Los chicos y los adultos mayores seguirán en cuarentena"

"Estoy enojado, preocupado, molesto con lo que pasó ayer con los bancos", así arrancó el presidente Alberto Fernández su diálogo con Marcelo Bonelli, para su programa Sábado Tempranísimo. Y a la hora de repartir responsabilidades, el mandatario aseguró que "hubo un conjunto de errores".

En ese sentido, también repartió cierta responsabilidad a la gente, "porque saben que existe un cronograma de pagos". Luego para morigerar sus dichos y ante el reclamo de Bonelli sobre que la gente salió a cobrar "porque necesita la plata", Alberto Fernández dijo: "Todo se difudió vía gráfica y los diarios se están vendiendo muy poco, no tuvimos en cuenta la radio y la tele".

En diálogo con radio Mitre, el Presidente aseguró que "de a poco hay que ir pensando en volver a la vida normal", aunque en ese sentido advirtió que "salir de la cuarentena tiene que ser algo muy cuidado, se va a abrir muy paulatinamente".

"Salir de la cuarentena tiene que ser algo muy cuidado"

Ante la consulta sector por sector, de cómo se implementará ese regreso a la rutina, Alberto Fernández indicó que se irá estudiando sector por sector. Sobre los adultos mayores y los chicos, indicó que "seguirán en cuarentena". "Seguramente los chicos van a seguir sin ir al colegio", subrayó.

Mirá también Bancos abiertos todo el fin de semana: quiénes pueden cobrar La atención será de 10 a 17. En algunas provincia, como Tucumán, las entidades bancarias ya abrieron. Tras el caos en los bancos, el presidente Alberto Fernández recibió, ayer, a los titulares del BCRA, Miguel Pesce, y de ANSeS, Alejandro Vanoli, y acordaron un nuevo cronograma de pago.

"Nos está yendo muy bien con la cuarentena, no nos podemos relajar", dijo. Y en ese sentido, advirtió que todo está en estudio todavía porque según "los infectólogos nos dicen que el momento más difícil va a ser a mediados de Mayo". "Esto es un paso a paso", comentó casi risueño al remarcar la condición "racinguista" del periodista Marcelo Bonelli.

Al ser consultado sobre la actitud de la Corte que rebajó su sueldo en un 25% para donarlo al Hospital Muñíz, el Presidente comentó que "cada uno tiene el derecho de donar su sueldo, y más si piensan que pueden hacerlo. Yo tengo funcionarios que viven de sus sueldos, no tienen resto, no tienen bienes. Son funcionarios que están siempre que los llamo, sé que no están robando la plata".

"Yo tengo funcionarios que viven de sus sueldos, no tienen resto, no tienen bienes y están siempre que los llamo", subrayó Alberto Fernández.

"Me parece un acto muy demagógico" bajarse los sueldos, dijo Alberto Fernández, quien luego advirtió que no quería quedar enredado en esa cuestión.

Además, al ser consultado sobre el final de la cuarentena, que se terminaría el próximo domingo, el mandatario aseguró que "tiene que ser algo muy cuidado" y explicó que se abrirá "paulatinamente". "Seguramente los chicos van a seguir sin ir al colegio", adelantó en ese sentido.

"Se irá flexibilizando la cuarentena, porque algunos sectores deberán seguir en cuarentena", y al ser consultado si la flexibilización arrancará el lunes 13 de abril, señaló: "No lo sé".

En ese sentido, comentó que le propuso a la CGT, y a la Cámara Argentina de Comercio conformar un comité de expertos con infectólogos para analizar qué rubros pueden volver a la actividad.

“Si salimos como si nada hubiera pasado, y nos llega una persona de España, nos puede hacer un estrago. Hay casos que tendrán que seguir en cuarentena. Seguramente los chicos seguirán sin ir al colegio, la administración pública seguirá con trabajo a distancia, y seguirán los mayores adultos“, específico en diálogo con Sábado Tempranísimo.

Además, sostuvo que “el comercio es uno de los más lastimados con todo esto”, y no descartó que la situación se resuelva “momentáneamente con el delivery”.

“Evaluamos todo y para mí la voz más importante la tienen los científicos, porque son los que conocen. Este es un tema muy delicado y gracias a Dios tengo a los mejores expertos del país consultándolos”, concluyó el Presidente.

Fútbol y cuarentena

El Gobierno descartó que el fútbol vuelva en mayo y explicó: "Es una de las actividades que más va a sufrir la salida de la cuarentena. Aunque sin espectadores se puede ir flexibilizando de a poco. El fútbol, el cine, el teatro… esas cosas van a sufrir", explicó.

Además, contó que habló por teléfono con Ricardo Caruso Lombardi, a quien hace unos días había criticado por sus pasos en Argentinos Juniors: "Charlé con él. Me dijo ‘me mataste’. Nos reímos un rato. Es cierto que él nos salvó del descenso dos veces".