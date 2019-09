Alberto Fernández: "Lo de la Conadep de periodistas es un disparate, no tiene sentido"

Alberto Fernández se diferenció de la candidata a vicejefa de gobierno porteño de su espacio, Gisela Marziotta, quien avaló esta semana la idea de una Conadep del periodismo, declaraciones de las que luego se desdijo.

"Lo de la Conadep de periodistas es un disparate, no tiene sentido. Lo que tal vez sí tenga sentido es que nosotros repasemos lo que nos pasó en los últimos años en el periodismo argentino", señaló en diálogo con radio Continental.

En esa línea, agregó: "Debemos solamente reflexionar sobre el rol de la prensa, ni juzgar ni condenar ni absolver a nadie, porque no somos quiénes".

El ex jefe de Gabinete consideró que el periodismo "reflejó un tiempo de mucha locura" donde a menudo se encuentra el país. "Me parece que el periodismo muchas veces, no siempre, terminó parado de un lado o del otro", agregó antes de partir a Salta, donde reemplazará a Cristina Kirchner.

"Lo mejor es que el periodismo haga el esfuerzo de estar en el medio, ecuánime, mirando, opinando. Como el periodismo lo hacen personas, la objetividad es imposible, pero (debería estar) tratando de guardar distancia del conflicto", expresó.

Y subrayó: "No comparto la idea de la Conadep ni ningún tipo de juzgamiento".

Conadep del periodismo

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) fue una comisión asesora creada por Raúl Alfonsín, en 1983, que tenía como objetivo investigar las violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura militar.

La idea de una "Conadep del periodismo" fue lanzada por el humorista kirchnerista Dady Brieva en junio pasado y refleja una idea del ala dura del kirchenrismo, que considera que los medios construyeron los casos de corrupción que enfrentan exfuncionarios.

Alberto Fernández ya se había manifestado en contra de este concepto, en su intención por mostrarse como un moderado.