Alberto Fernández: "La economía hoy está peor por las acciones de este Gobierno"

El ex jefe de Gabinete de ministros de Néstos Kirchner, Alberto Fernández, se despachó hoy con una andanada de críticas a la gestión de Maurio Macri al frente del Gobierno, en un tono de dureza muy por arriba del promedio de los dirigentes del Frente Renovador, con los que comparte espacio político.

Fernández dijo que "la economía hoy está peor que en diciembre por las acciones de este gobierno" y, en forma sorpresiva, elogió a Cristina Fernández, con quien rompió políticamente en medio de la crisis con el campo: “Hizo algo muy bueno, nos dejó una Argentina desendeudada”.

Entrevistado por el periodista Roberto Navarro en C5N, el ex funcionario fue duro contra la administración de Cambiemos en varios terrenos. Dijo que “ los despidos (en el Estado) fueron delirantes” y advirtió que “no creo que a partir de la visita de Barack Obama “vayan a llover inversiones”.



"Por arbitrariedad de despidos se van a pagar cuantiosos juicios", dijo.

Sobre la visita del presidente norteamericano, señaló que era injusto cargarle “las acciones de Kissinger (ex secretario de Estado estadounidense cuando en la Argentina gobernaba la dictadura) al actual ocupante de la Casa Blanca y reivindicó que haya arrojado flores al río desde el Parque de la Memoria. “A mí me gustó más el discurso de Obama que el de Macri, quien revivió la teoría de los dos demonios cuando clamó por ‘Nunca más‘ la violencia política”. Según Fernández, el ‘Nunca más‘ debe estar referido al terrorismo de Estado, no a la violencia política, que nadie la quiere pero no se puede equiparar que grupos guerrilleros o subversivos hayan atentado contra las instituciones con que el Estado conteste mediante el terrorismo”.

"El gobierno tiene algunos gestos con la prensa que son preocupantes", dijo Alberto Fernández y denunció que “se de ministerios en los que se revisan los grupos de whatssap de los empleados”.

Y advirtió: “Este gobierno tiene la complacencia de los grandes medios”.

Fernádez también se refirió, aunque en forma evasiva, al conflicto que envuelve a Cristóbal López, zar del juego, industrial petrolero y dueño del canal en el que estaba siendo entrevistado. “No conozco el tema en detalle sobre la causa que afecta a Cristóbal López, pero en cualquier caso estamos probablemente ante un uso abusivo de un derecho que tenía” para pagar deudas impositivas en cuotas.