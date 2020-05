Alberto Fernández: “La cuarentena no hizo daño, fue la pandemia, no discutamos más”

El presidente Alberto Fernández y el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof continúan sus giras conjuntas por la provincia de Buenos Aires. Ayer habían anunciado un plan de obras en La Plata, sede de la gobernación. Y la semana pasada habían reinaugurado la planta de Volkswagen. En este caso la automotriz que vuelve a producir es Toyota, en su planta ubicada en Zárate.

Fernández celebró el regreso al trabajo de la compañía y consideró que, si bien la pandemia “nos ha limitado mucho, el país entero se está poniendo de pie”.

En este sentido, reafirmó que el problema económico no es por causa del aislamiento, sino por el coronavirus. “La cuarentena no hizo daño, lo hizo la pandemia, que ha paralizado la economía del mundo. No discutamos más eso”, sostuvo el presidente. Así, volvió a defender la estrategia y dijo que gracias a ella fue posible que se cuiden los trabajadores hayan podido volver a trabajar sanos.

Por otro lado, Fernández confesó que su auto es Toyota, lo que se había podido ver cuando fue manejando a su asunción, el 10 de diciembre pasado. “Soy un cliente que valora mucho la marca. Me deben estar odiando las otras marcas”, agregó.

El presidente recordó también algunos hitos entre la compañía en la Argentina y los distintos gobiernos. La empresa se instaló en el país en 1997, y Fernández aludió tanto a Carlos Menem como a su hija Zulema, aunque sin nombrarlos. “Hoy nos acompañó la hija del presidente que puso la piedra fundamental. Es una vendedora de Toyota, y me habla mucho de la empresa”.

También mencionó que Kicillof “me comentó sobre una colaboración del gobierno de Cristina para que la empresa invierta US$ 900 millones en 2014”. En esa línea, evaluó que “nosotros tenemos una colaboración mucho menor, el ATP, que ayudó a que los trabajadores puedan tener su sueldo”.

Antes de las palabras de Fernández habían tomado la palabra Daniel Herrero, presidente de Toyota Argentina, Osvaldo Cáffaro, intendente de Zárate, y Kicillof. El gobernador celebró que si bien es una empresa japonesa “tiene un elevadísimo componente nacional: el 70% del valor agregado de las camionetas es argentino”.

También apuntó a que el 80% de lo producido se destina a la exportación y agradeció la donación de 6 ambulancias todoterreno. De esta forma, reflexionó que Toyota “vuelve a producir, exporta, dona ambulancias. ¿Quién dijo que un gobierno de nuestro signo político puede tener algún problema con el sector privado? Este es el comportamiento”.