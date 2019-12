Alberto Fernández: "Hay que terminar con cierta cultura argentina de que hay un derecho humano a comprar dólares"

El presidente, Alberto Fernández, consideró que las primeras medidas que tomó en estos 16 días de gobierno "son un punto de partida" para "ordenar las cuentas públicas", en referencia a la Ley de Solidaridad social y reactivación productiva que subió impuestos y congelo el aumento de las jubilaciones por seis meses, al tiempo que cuestionó "cierta cultura argentina" que, afirma, defiende un "derecho humano a comprar dólares".

"Históricamente el ajuste en Argentina está asociado a un ordenamiento de cuentas sobre los sectores más débiles y nosotros estamos haciendo eso, así que estamos haciendo otra cosa. La ley tiende a ser solidaria con los que menos tienen y reactivar el aparato productivo. Si ajuste es poner en orden las cuentas públicas, entonces estamos haciendo un ajuste. A diferencia de otros ajustes, no está pagado por los que menos tienen, sino por los que mejor están", señaló en diálogo con el programa televisivo La Rosca de TN.

En otro orden, Fernández dijo que "hay que terminar" con cierta creencia de que existe un "derecho humano a comprar dólares" libremente y afirmó que actualmente la economía argentina necesita las divisas "para producir". "Hay que entender que la Argentina se quedó sin un bien preciado que se llama dólar y que hay que cuidarlo para pagar los insumos que requieren la producción", expresó.

"Hay una cultura bimonetaria y una historia de un peso muy volátil. La gente se vuelca a una moneda dura como el dólar y entonces la demanda se vuelve insostenible porque la oferta es insuficiente. Le pasó tanto a Cristina como a Macri, en mayor medida. Hay que terminar con cierta cultura argentina de que hay una suerte de derecho humano a comprar dólares. Es necesario entender que la economía macro no permite que los dólares se sigan usando en cuestiones que son muy válidas, pero hoy en día hay otras urgencias"

Y agregó: "Está claro que una declaración mía no vuelve unimonetaria la economía argentina. Cuidamos los dólares porque no hay más, se fueron todos. Los u$s 70.000 millones que entraron se fueron por la otra ventanilla. Los dólares del BCRA tienen que ser para la producción, tenemos que seguir importando insumos para poder producir."

Jubilados y clase media

En ese sentido, Fernández evitó hablar de un "congelamiento" de los haberes jubilatorios y dejó entrever que en marzo puede haber otro bono similar al que recibirán los beneficiarios de las sumas de $ 5000 de diciembre y enero.

"En diciembre todos los jubilados recibieron un aumento de 9% y en marzo recibirán otro. Lo que intentamos es mejorar la situación de los que peor están, con los bonos de diciembre y enero, y tal vez otro en marzo. La idea es sacar del pozo a los que están peor", señaló.

Además, el presidente rechazó que se trate de "un ajuste sobre la clase media", al resaltar que el incremento de la demanda en los sectores de ingresos bajos a partir de la inyección de pesos dinamizará a los pequeños comercios.

"La clase media se va a beneficiar con esto, porque el dinero que ahora tengan los sectores más pobres para gastar van a favorecer a los comerciantes que venden alimentos. El ajuste no es sobre la clase media tampoco, sino sobre los que gastan dólares en el exterior", comentó.