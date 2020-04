Alberto Fernández: "Estamos prácticamente en un default virtual"

Alberto Fernández presentó hoy junto al ministro de Economía, Martín Guzmán , los términos de la oferta del canje de la deuda pública externa, que contempla un período de gracia de tres años y una quita en términos de pago de capital de 3600 millones de dólares, con una reducción de intereses del orden del 62%.

"Nos propusimos hacer lo mismo que hicimos con Néstor allá en el año 2003 cuando nos hicimos cargo del gobierno, que también heredamos una situación -en aquel caso de default explícito, aquí es una situación de default virtual- pero lo que quisimos es que todos entendieran que por delante tenemos un compromiso común que es salir de esta situación", dijo el Presidente.

Y agregó: "Nos propusimos también que el pago de la deuda no suponga más postergación para Argentina y que, de asumir obligaciones con el mundo financiero, no suponga más postergaciones para argentinos que la están pasando mal y que son nuestra prioridad como gobierno".

El jefe de Estado señaló, además, que "también nos propusimos ser serios. Ser serios era no aprovechar ni siquiera la coyuntura del coronavirus que ha dado vuelta la economía del mundo para dilatar la solución de este problema".

"Sabemos que tenemos un problema que resolver, sabemos que la economía del mundo se ha dado vuelta y nosotros con la misma buena fe que encaramos este debate con los acreedores lo seguimos llevando adelante. Y aun en estas circunstancias seguimos proponiendo una solución", dijo Alberto, a la vez que agregó: "También quiero decirles que nos propusimos con Cristina, Martin, todo el Gobierno, un sendero que era pedirle al FMI que viera lo que pasaba en Argentina y que el FMI auditara la realidad de la economía argentina. Y así fue como el FMI dijo, en algún momento, que la deuda era insostenible en Argentina y después dijo cómo debían ser los términos de quita de los bonos privados para que Argentina pueda tener una deuda sostenible, una deuda que no postergue a la Argentina, que podamos pagarla sin postergar las necesidades que Argentina tiene, que tenía en diciembre y que se han incrementado a partir de la debacle que ha generado la pandemia".

El Presidente también tuvo palabras para los gobernadores, no sólo los que se alinean con el Gobierno sino con los de la oposición, como Horacio Rodríguez Larreta: "Yo quiero darle las gracias al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al Gobernador de Jujuy, al Gobernador de Corrientes, de Mendoza, todos los gobernadores de la oposición, a los nuestros por acompañarnos siempre, por estar siempre al lado nuestro".

"Quería que todos entendamos que hoy estamos dando un paso importante para Argentina que tiene que ver cómo queremos construir la argentina del futuro. Tal vez esta sea a la oportunidad para empezar a construir otro país, un país más justo, más igual, más federal. Porque, la verdad, ésta enorme la crisis a la que nos vemos sometidos, donde la crisis de la deuda es parte de la crisis, que tenemos la oportunidad de barajar y dar de vuelta y empezar a hacer las cosas de otro modo. Tanta desigualdad en Argentina irrita y lastima los más elementales sentimientos de solidaridad y tenemos que construir de una vez y para siempre un país que contenga a todos, solidario para todos", aseguró Fernández, en otro tramo de la presentación.

"Mañana va a ser un día definitorio para Argentina, va a ser un día que los mercados van a saber lo que Argentina está en condiciones de pagar y de cumplir", auguró.

"Nos reíamos con Cristina: nuestro discurso del 1 de marzo parece viejísimo, no quedó nada del país del 1 de marzo, pero en aquel momento hice una gran reivindicación a la palabra y al compromiso que se asume. A lo que estamos comprometiéndonos hoy, es algo que la Argentina pueder cumplir", explicó.

Según Alberto "no estamos firmando cheques en blanco ni papeles que no vamos a poder cumplir. Y por eso agradezco tanto el trabajo del Ministerio de Economía porque fue un trabajo he hecho muy a consciencia Necesitamos ahora que, así como estamos unidos frente a la pandemia, estemos unidos a la hora de resolver el problema de la deuda".