Alberto Fernández: "El cepo es como ponerle una traba a una puerta giratoria"

Alberto Fernández volvió a criticar al gobierno de Cambiemos por el enorme volumen de deuda contraída, pero descartó reimplantar un cepo cambiario si arriba a la Presidencia.

"La Argentina no cayó en default porque el FMI sigue mandando dinero, que no se usa para pagar deuda”, señaló en diálogo con radio Mitre.

Y agregó: "Nos están dejando una situación de debilidad internacional muy grande por la deuda acumulada. Nos parecemos mucho más a Venezuela ahora que antes. La gestión de Macri creó problemas que no existían. Nos deja además una crisis social de una magnitud en la que la gente se muere de frío a cinco cuadras de Casa de Gobierno”.

Alberto Fernández en Mendoza, acompañado por la candidata local Anabel Fernandez Sagasti.

El precandidato presidencial del Frente de Todos descartó, no obstante, volver a implantar un cepo cambiario como sugirió días atrás el ex ministro de Economía, Axel Kicillof.

"Acá tenemos un problema muy serio que es que, frente a un momento en donde la demanda de dólares es superior al ingreso del dólar, se produce un cuello de botella que es difícil de resolver (...). El cepo evitó la salida de dólares, pero también la entrada. Es como ponerle una traba a una puerta giratoria", analizó.

El ex jefe de Gabinete criticó la estrategia del gobierno de Mauricio Macri: “Utilizó un mecanismo perverso que fue pedir dólares prestados. Está claro que Macri está permitiendo una fuga permanente de dólares".

Y continuó: "Endeudó de un modo sorprendente al país. Y cuando el mundo le dijo que no le iba a prestar plata, fue al Fondo. Y el Fondo le prestó u$s 57.000 millones para pagar deuda, ya recibió u$s 39.000 millones más los u$s 5400 millones que se acaban de aprobar ahora. Pero u$s 30.000 millones se fugaron del sistema, se usó ese dinero para seguir pagando la fuga de dólares".

Además, cuestionó el "respaldo internacional" que dice tener el Gobierno: “Si lo respaldan tanto, ¿por qué no tenemos inversiones? No nos engañemos más. No sigamos con esta mentira. La Argentina está afuera del mundo”.

Consultado acerca del paro de aeronáuticos que afectó el inicio del fin de semana largo, Fernández criticó con dureza la política de cielos abiertos instaurada por la gestión de Cambiemos.

"Mauricio Macri tendría que explicar el caso Avianca, un caso muy turbio, donde él le vendió los aviones de una empresa para que Avianca deje de volar. Tengo que mirar el caso de Flybondi, de los viajes low cost. Han desvalijado a Aerolíneas", se quejó.

Y apuntó, en el final, al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich: "Alguna vez va a tener que explicar los casos Flybondi y Avianca. Lo único que sabe hacer Macri es negocios con sus sobrinos".