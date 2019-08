Alberto Fernández: "El acuerdo con el Fondo está absolutamente incumplido"

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, le pidió a Mauricio Macri que "renegocie" el acuerdo con el FMI y habló de las medidas que tomará si gana las elecciones de octubre.

“Yo tengo muy claro que el Presidente tiene una situación muy complicada, perdió una elección por una diferencia muy grande y tiene que gobernar hasta diciembre, tenemos que poner todo el máximo empeño para garantizar que eso sea así”, expresó en diálogo con Telefe.

El ex jefe de Gabinete consideró que Macri debe enfrentar el dilema de ser candidato y presidente. “Si todos hacemos nuestra parte y ponemos nuestro empeño, el Presidente tiene que poner su empeño y trabajar de Presidente y no de candidato, porque si trabaja de candidato los riesgos son muy grandes”, analizó.

Fernández también se refirió al acuerdo con el FMI. "Está absolutamente incumplido. Yo le pediría que se ponga ya a renegociar con el fondo porque lo que él firmó ya no existe más. Él no lo pudo cumplir (…) Nosotros vamos a tener que explicar por qué Macri no cumplió con las cosas a las que se comprometió. Pediría que tenga una lógica de continuidad, que negocie sabiendo que su mandato se termina”, enfatizó.

Y añadió: “El dólar a 60 se condice más con el retraso que había con respecto a la inflación, aunque se trata de una paz muy precaria”.

También analizó que el Gobierno “dejó de recibir el apoyo del mercado financiero y ahí tuvo que recurrir al fondo”. “¿Cuántos países del G20 invirtieron en la Argentina?”, se preguntó luego. Y contestó:“Ninguno”.

Sus primeras medidas

Fernández dijo que lo primero que hará el 10 de diciembre será “llamar a empresarios, trabajadores y acordar 180 días de tregua”. “Volver a poner la cancha en orden para poder jugar bien al fútbol. Los jubilados, los que se quedaron sin trabajo, los que temen perderlos son a los primeros que debo prestarles atención”, afirmó.

Otras medida que implementará -según reveló- será desdolarizar las tarifas de servicios “para que todo este desbande de los últimos días no caiga en el bolsillo de los argentinos”. “Tampoco les voy a hacer caer todos los aumentos de un día para el otro. La decisión política es que los amigos del presidente dejen de ganar plata”, apuntó.

Para Fernández “quedan cuatro meses difíciles” en los que el “deterioro del gobierno” será creciente. Sin embargo, se mostró esperanzado con la posibilidad de arribar al Ejecutivo. “Yo quiero ayudar para que todo transcurra del mejor modo hasta el día que sea un traspaso de mando, pero todos tenemos que ayudar. Estoy muy tranquilo, muy seguro, sé que lo vamos a hacer bien, vamos a poder levantar a la Argentina”, dijo.

Aunque no dio nombres sobre un posible gabinete de economía, dijo que tiene muchos nombres en mente. “Yo soy un hombre que reivindica el capitalismo, soy un productivista y me gustaría tener un ministro de esas características”, señaló. Luego, agregó: “En el contexto en el que vivimos, Sandleris le pone una dosis de racionalidad al conflicto. Pero bueno, también es alguien que es el que fija la tasa de interés al 74% y vende reservas”.

La llamada de Macri

Al hablar sobre el llamado telefónico de Macri, contó que le envió un mensaje de WhatsApp y que lo respondió en el acto. “Entiendo la situación de debilidad en la que ha quedado”, dijo Fernández, quien incluso reveló que habló con Cristina Kirchner sobre la charla en cuestión.

“Somos amigos, no es la charla entre un candidato a presidente y una candidata a vicepresidenta, analizamos el contexto y lo hablamos”,dijo.

El candidato del Frente de Todos se mostró sorprendido además por el resultado de las urnas. “Nosotros sabíamos que estábamos entre 9 y 10 puntos de diferencia, pero fue mucho más. Yo creo que había un malestar muy grande contenido que la gente podía sacarlo a relucir”, sostuvo.

Y concluyó: “Lo que la Argentina sintió es que se está terminando una etapa y hay una expectativa muy esperanzadora”.