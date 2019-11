Alberto Fernández: “EE.UU. volvió a las peores épocas de los años 70 avalando intervenciones militares”

Alberto Fernández, presidente electo, se refirió esta mañana a la situación que se vive en Bolivia y a la posición del Departamento de Estado de Estados Unidos. “Ayer, Estados Unidos retrocedió décadas. Volvió a las peores épocas de los años 70 avalando intervenciones militares contra gobiernos populares, elegidos democráticamente”, fueron sus palabras.

En esa línea, sostuvo que “no comparto lo dicho por el comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos. No hay ningún ejército victorioso ayer como ha planteado el gobierno norteamericano”.

Fernández profundizó sobre este punto y sostuvo que “no es posible pensar que haya un ejército liberador que garantice la democracia. El ejército dejó de obedecer a los mandos naturales y se puso en contra del presidente”.

El presidente electo, en diálogo con Radio 10, analizó que “es una vergüenza lo que pasó en Bolivia y es una vergüenza la actitud de la OEA”. Consideró que la auditoría realizada es de “una endeblez importante y está manipulada”, pero que a pesar de eso Evo Morales había aceptado realizar una nueva elección. “Y ante esa propuesta –agregó– lo que encontró fue un golpe de Estado”.

Hacia el futuro, Fernández añadió que espera que Bolivia “recupere la democracia con elecciones transparentes y sin proscripciones”, en referencia a los dichos de Carlos Mesa, candidato opositor. Es que desde ciertos sectores se plantea la posibilidad de que se llame a elecciones pero que Morales no esté habilitado, o incluso que el MAS no pueda presentar ningún candidato.

Fernández, por otro lado, no dejó pasar la oportunidad de lanzar dardos al canciller Jorge Faurie. “No sé qué necesita para reconocer un golpe de Estado. Hay un ejército que desconoce los mandos naturales. Cualquier persona digna con mínima conciencia del estado de derecho sabe que lo que se vivió es un golpe de Estado. Lo que no entiendo es cómo él no lo advierte”.

Finalmente, se refirió a su diálogo con Mauricio Macri. Si bien dijo que “sé cómo piensa, no esperaba algo distinto”, rescató que se hayan abierto la Embajada y los consulados argentinos en Bolivia para que la gente pida asilo allí. “No era una cuestión política, era humanitaria”, agregó.