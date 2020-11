Alberto Fernández: "Cristina es una gran dirigente, pero no fue Perón, claramente"

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que no cree en los personalismos y remarcó que seguirá trabajando para que la coalición del Frente de Todos funcione sin "plantarse delante de nadie".

"No voy a hacer albertismo. Ni me voy a plantar delante de nadie. Yo voy a hacer lo que debo hacer de acuerdo a mis convicciones y voy a tratar de que esta fuerza política siga funcionando más allá de Cristina, de Alberto y de Massa", explicó el Presidente en el marco de una entrevista con el programa "Corea del Centro" televisada esta noche en NET TV.

Fernández subrayó que "uno de los problemas de la política argentina han sido los personalismos y lo que la política argentina necesita es que uno vaya detrás de un proyecto y no de una persona".

"Yo creo que es uno de los problemas que tuvimos los peronistas que, desde que murió Perón, estamos buscando el reemplazo. No hay otro Perón, hay uno solo. Nace una vez al siglo y no va a ocurrir más. Entonces Perón que era mucho más inteligente que nosotros ¿qué dijo? La organización vence al tiempo. Organizarse. Organizarse en un proyecto político donde los personalismos no existan", indicó el primer mandatario.

Y concluyó: "Cristina es una gran dirigente, pero no fue Perón, claramente. Si hay alguien que quiero entrañablemente y de quien me considero discípulo es Néstor Kirchner, pero no fue Perón"