Alberto Fernández: "Cómo se financia la medicina prepaga es la discusión que tenemos que dar"

El financiamiento del sistema de salud privada es la discusión que el Gobierno dará. Así lo anticipó esta mañana el presidente Alberto Fernández en una entrevista radial en la que, también, explicó los motivos por los que dio marcha atrás con el aumento autorizado para las cuotas de las prepagas. Es que, según remarcó: “No podemos seguir cargando sobre la gente semejantes aumentos”.

“Había pasado por alto que la medicina prepaga había tenido un aumento del 10% y me desayuno con que en enero les habían dado un 5% más que empezaba a regir el primero de febrero y ahí fue donde puse el grito en el cielo”. Esta fue la argumentación que dio el Alberto Fernández al ser consultado sobre las marchas y contramarchas que dio el Ejecutivo en torno al aumento de las prepagas en los últimos días. Y agregó: “No estamos en condiciones de favorecer aumentos de esa naturaleza”.

En una entrevista con Radio con Vos, el mandatario justificó su desconocimiento en el asunto como consecuencia de la delegación de funciones. “Yo no me acordaba que en octubre Ginés me había dicho que había hecho un acuerdo para ir ordenando los ingresos de las prepagas”, repasó Fernández para luego reconocer: “Lo de diciembre, efectivamente, no lo sabía. Cuando vi los del 7 (en relación al 7% que se autorizaba a aumentar a las prepagas) y averigüé y me entero de que en diciembre habían dado el 10% dije: ‘Pero ustedes están locos’ Esto fue todo lo que pasó”. Así, buscó disipar los rumores en torno a que la suspensión del aumento había sido a pedido de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En torno a las modificaciones que aspira a hacer el Gobierno en torno al sistema de Salud, el Presidente consideró: “Hay un problema estructural en el sistema de salud que tenemos que revisar: que es un problema muy profundo, que es cómo se fue formando el sistema”.

El extraño sistema de salud

El mandatario definió como “extraño” al sistema en el que conviven el Estado con los hospitales públicos; el sector privado, con sus clínicas privadas; y “algo que hay en el medio, que es parapúblico, que son las obras sociales”.

“Cómo ese sistema se financia es la discusión que tenemos que afrontar”, recalcó.

Y apuntó contra la medicina prepaga: “Hay un intermediario en la salud que cobra cuotas, acumula recursos, las maneja financieramente, las invierte financieramente. Y a partir de ahí ve cómo le paga a los prestadores, que siempre están disconformes con lo que reciben”.

“Es un sistema que tenemos que tenemos que revisar, ordenar, para que funcione mejor”. Dicho esto, el Presidente agregó: "¿Sabés quién me hizo cambiar de opinión? La realidad. Fue algo que no había firmado yo, que había salido por el Ministerio de Salud, y que cuando me enteré dije: ‘esto está mal’”. Y remató: “No podemos seguir cargando sobre la gente semejantes aumentos”.

En este sentido, Fernández insistió en sus cuestionamientos a la medicina privada para recalcar: “Lo que ves es un sistema de intermediación pura, de una persona que recibe tu cuota, acumula una masa de dinero, la hace rendir financieramente y con eso les paga a los prestadores”.

Ante la consulta de si se debería eliminar la intermediación, Fernández respondió: “Este método de que cada vez que necesito plata, le saco la plata a la gente, así cualquiera resuelve el problema”. Y estableció una comparación con los seguros, en donde el Estado sí está al tanto de lo que acuerda el cliente con la aseguradora, lo cual no ocurre dentro de la salud privada. "El sistema no funciona mal, pero no sabemos qué hacen con los recursos. Y eso es ahorro público", dijo en otro tramo.

“Yo no puedo seguir funcionando con la lógica de una economía normal, porque no estoy en una economía normal”, remató el jefe de Estado.

Tarifas, maíz y Donda

"Si por nosotros fuera, no tocaríamos nada las tarifas", señaló el mandatario al hacer referencia al contexto de pandemia. Es que, de acuerdo a su visión: "Estamos renaciendo de las cenizas y todo lo que podamos hacer para cuidar el bolsillo lo vamos a hacer. No sé de dónde salió que hay una discusión respecto a las tarifas".

"No puedo seguir funcionando en una economía normal porque no estamos en una economía normal. Estoy en una lucha con la producción de alimentos en Argentina. Estamos en una situación de emergencia y hay que pensar en los que menos tienen", dijo el mandatario en declaraciones a Radio Con Vos al hacer alusión al cierre de exportaciones de maíz.

Al ser consultado sobre la titular del Inadi, Victoria Donda, y la denuncia que hay por haberle ofrecido un cargo en esa entidad a su empleada doméstica, el Presidente admitió: "Es cierto que el Estado ha sido utilizado muchas veces como seguro de desempleo. Es cierto que ha habido abusos. Y creo que el Estado no debe ser una maquinaria de empleo". Aunque de inmediaro aclaró: "Quien conoce a Victoria, sabe que no está en su naturaleza sacarle ventaja a los puestos del Estado".