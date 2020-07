Alberto Fernández: "Hasta el 16 de agosto vamos a mantener las cosas como están hoy"

El presidente Alberto Fernández anunció hoy que se mantendrá la cuarentena tal como funciona hoy al menos hasta el 16 de agosto, en tanto que afirmó que en los últimos días "se nota que el virus esta circulando más y se detectan una mayor cantidad de contagios".

El mandatario realiza el anuncio desde la residencia de Olivos, junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

"Hasta el 16 de agosto vamos a mantener las cosas como están hoy, pero les digo en los últimos días se nota que el virus esta circulando más y se detectan una mayor cantidad de contagios. Todo esto ocurre consecuentemente genera internaciones y lamentablemente fallecimientos", afirmó Fernández.

El jefe de Estado sostuvo también que no se trata de "una gripe más" y que en las últimas semanas se detectan focos de contagio en todo el país, aunque el AMBA continúa como la zona más afectada.

“Estamos ante un momento creciente de la circulación del virus. Todos tenemos la impresión de que se concentra en el AMBA, pero eso es tan cierto como que el problema ha empezado a irradiar a otros lugares, en el sur de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba”, afirmó al inicio de su presentación.

En tanto, Fernández convocó hoy "cuidar nuestras vidas y la de los otros", a "no contagiarnos y no contagiar", y a que "lo hagamos por decisión propia", porque "no estamos hablando de cuán libres somos".

Por otra parte, destacó el "esfuerzo" que realiza Rodríguez Larreta para abrir actividades, pero aclaró que "ese esfuerzo nos obliga a tener mucha responsabilidad" porque volver a la habitualidad, no es "la habitualidad que conocimos, sino que nos obliga a preservarnos permanente" por el "riesgo de contagiarnos".

Consideró que "quitar la restricción de quedarnos en casa tiene costos si no somos responsables" y recordó que el promedio diario de muertos por coronavirus es de 90 casos, algo que consideró "preocupante", en tanto que no descartó que esa tasa de letalidad crezca. En el mismo sentido, agregó que "en 24 días" se han duplicado la cantidad de fallecimientos.

"La sitaución no esta contenida, esta muy lejos de estar contenida", sentenció en otro pasaje de su discurso.

Por último, Fernández pidió responsabilidad a los jóvenes porque "piensan que son inmunes, pero contagian". "Todos sabemos que en la juventud es muy importante el encuentro con los amigos, estar cerca de los afectos, compartir, disfrutar. Yo extraño los recitales tanto como ustedes, extraño el fútbol. Pero no podemos hacerlo", remarcó el jefe de Estado.

Subrayó que "los jóvenes piensan que son inmunes y es verdad que las estadísticas dicen que son los que mejor sobrellevan esa enfermedad, pero contagian. Y esa enfermedad, que es piadosa con los jóvenes, es impiadosa con los más adultos".

A su turno, Rodríguez Larreta, afirmó que en la Ciudad de Buenos Aires "el promedio de contagios es de 1.100 casos por día", siendo "el más alto del país".

Destacó que en las próximas semanas de aislamiento continuarán siendo "muy estrictos los controles de movlidad, para que solo puedan viajar los trabajadores esenciales" en el transporte público y que las reaperturas de comercios y habilitaciones de actividades se mantendrán “si todos nos cuidamos”.

Por su parte, Kicillof destacó el esfuerzo realizado por "oficialismo y oposición" para poder "trabajar unidos", dijo que "no hay forma que nos hagan pelear en el AMBA" y resaltó que el virus "cruza la General Paz" y que por ese motivo "no se pueden hacer cosas distintas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)".