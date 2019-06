Alberto F. admitió que el Indec "funciona mejor" con Macri, pero le pegó por gestión económica

El precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernandez admitió hoy que el Indec de Mauricio Macri “está funcionando mejor” de lo que lo hizo durante la gestión de Cristina Kirchner, aunque aclaró que durante el tiempo que él estuvo al frente de la jefatura de Gabinete no tuvo “problemas” con el organismo.

En extensas declaraciones a radio Metro, Fernández fue durísimo con Mauricio Macri, al que calificó de “mentiroso” y cuestionó especialmente su gestión económica.

El precandidato también ratificó sus críticas a aspectos de la gestión económica del gobierno de CFK y remarcó: "No tenemos que negar más la inflación y ocultar la pobreza" y que fue un error "invisibilizar" a los pobres.

De todos modos, el postulante del kirchnerismo cuestionó con dureza a la gestión de Cambiemos: afirmó que Macri aumentó la pobreza y la inflación: "Es cierto que Cristina Kirchner dejó 23 puntos de inflación, pero Macri dejará 57", dijo.

También señaló: "Nosotros con Néstor recibimos 57% de pobreza y la bajamos al 22, 23%. Después creció tres puntos más con Cristina, hasta el 26%. Ese ha sido el pico más o menos. (Pero) en el medio, Cristina tuvo la mayor crisis internacional", argumentó. "En ese mismo período el salario real creció un 19%", añadió.

"Macri recibe 26 puntos y va a dejar cerca de 40 puntos en diciembre, lo dicen todas las estadísticas, hoy hay 35. Un tercio aumentó la pobreza con Macri y el salario real cayó 21 puntos en tres años y medio. El salario real es menor que en 2003. eso es el gobierno de Macri".

Corrupción K

En el tema de la corrupción K, Fernández volvió a defender a la ex presidenta, involucrada en varias causas y con 10 procesamientos en su contra, aunque sí tuvo que admitir que en el caso de Lázaro Báez hubo una "falta ética" o descuido de los Kirchner. "Debería haber tenido la precaución de no hacer esto (el alquiler de habitaciones en hoteles, la llamada cauda Hotesur) con un contratista del Estado", señaló.

Sobre el Presidente y la obligatoriedad de los candidatos de participar de un debate presidencial durante la campaña, Fernández insistió en que "es inútil debatir con un mentiroso", aunque aseguró que no eludirá esa instancia propia del proceso electoral “porque lo manda la ley”.

"¿Para qué sirvió el debate anterior? Para que alguien le mienta a la gente y le diga que iba a hacer todo lo contrario de lo que hizo. Cuatro años después ya perdimos todo, estamos fulminados", cuestionó.

Cierre de listas y gobernadores

Por otra parte, reconoció que "el acuerdo del cierre de listas fue muy difícil" en el frente que encabeza porque "fue una disputa de muchos sectores: Movimiento Evita, (Fernando) Pino Solanas, (Victoria) Vicky Donda, los que migraron del espacio de Sergio Massa; todos cedieron".

"La realidad es que La Cámpora tiene peso en Buenos Aires y no tanto por fuera", evaluó, al ser consultado sobre la conformación de las listas legislativas.

Además, indicó que "nunca el Presidente diseña las listas como nadie se mete en el Gobierno que va armar el presidente". "¿Qué me importa quién va a ser el diputado de Córdoba? No es mi problema. Quiero diputados que sean socios conmigo, no obedientes", afirmó, a la vez que también contó que habló "con todos los gobernadores, garantizándole la libertad en sus listas".

Y añadió: "Si quieren saber por qué (el gobernador de Córdoba, Juan) Schiaretti va con boleta corta, hay que preguntarle a él".

En ese sentido, aseguró que los gobernadores están "desahuciados" con la administración de Macri. Y negó que algunos mandatarios provinciales del PJ prefieran la continuidad de Cambiemos porque ahora tienen más autonomía. "No he escuchado a un gobernador que añore a Macri. No fue un presidente federal, fue el más unitario de todos", apuntó.