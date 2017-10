Albanesi llevará inversiones en generación eléctrica a u$s 800 millones si gana una licitación

Encabezado por el Ministro de Energía, Juan José Aranguren, y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, Generación Mediterránea SA, una firma del Grupo Albanesi, inauguró ayer en Ezeiza una central térmica de 150 MW de potencia. Durante el acto, Aranguren sumó la iniciativa a una ola que, anticipó, en 18 meses agregarán 3.100 megavatios de potencia instalada al sistema eléctrico, aproximadamente el 9% de la potencia ya instalada en el país.

El proyecto inaugurado ayer demandó una inversión cercana a los u$s 160 millones y empleó a más de 600 personas.

La central térmica cuenta con tres turbinas Siemens SGT-800 duales (para gas y gasoil, por si hay que cambiar de combustible en días de invierno con extremo consumo de gas natural por parte de los hogares) de 50 MW cada una. Dos se encuentran ya operativas y a disposición de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). Además, hay un lugar reservado para una cuarta turbina y cerrar el ciclo a través de la resolución 287-E de Energía, con lo que se podrían sumar otros 150 MW al sistema.

Aranguren también recordó que en materia de energía renovable, el Gobierno adjudicó potencia por 2500 megavatios y adelantó que esto llevará a "reducir el riesgo de cortes" al tener "más oferta y diversificadas las fuentes".

"Nos va a permitir reducir el costo de la energía eléctrica porque son equipos de alta eficiencia. Nos va a permitir que llegue energía más barata a todos los hogares de Argentina", señaló.

El presidente del Grupo Albanesi, Armando Loson, detalló que si el Ministerio de Energía le aprueba y adjudica todos los proyectos presentados, la inversión total en los últimos dos años llegará a u$s 800 millones (ya puso en marcha u$s 611 millones).

Ayer, en un acto del que participó el ministro Juan Aranguren y la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, Loson destacó que se tardaron solo 11 meses en poner la central en marcha. La instalación "contribuye a disminuir el intercambio de energía eléctrica de las líneas de alta tensión del área y mejora la calidad de servicio de los usuarios industriales y residenciales, por el aporte de una potencia importante relacionada con la demanda del nodo".

Albanesi fue uno de los dos grupos beneficiados con la adjudicación de proyectos por la resolución 287-E de la semana pasada (el otro fue Central Puerto), ya que se aprobó la planta de cogeneración de Dreyfus en la localidad santafesina de Arroyo Seco, lo que sumará 100 MW a un costo fijo de u$s 20.800 / Mwmes. Sin embargo, Loson trabaja ahora contrarreloj con sus socios para mejorar antes de este viernes la oferta y bajar el costo de su proyecto en Villa Gobernador Gálvez (también en Santa Fe), que agregaría otros 100 MW a u$s 25.500 / MWmes. Ambos tienen un costo variable de u$s 6 / MWh.

Por otro lado, Albanesi también está interesada en entrar en el sector de las energías renovables, pero no participará en la ronda 2 de RenovAr.

Aunque valora los cambios que hizo este Gobierno ("hay interés y confianza y por eso volvieron las inversiones", dice), Loson pide liberar el combustible para que las generadoras puedan comprarle al mercado y no a Cammesa. En ese sentido, cree que se logrará en 2019 y en unos cinco años van a poder tener ordenado el mercado, con contratos de venta a las industrias.

"El plan de eficiencia energética está bien hecho, pero lo importante es que se cumpla. Si la economía del país crece entre 2,5% y 3,5% por año, no van a alcanzar 1500-1800 MW que se agreguen, va a hacer falta más", agrega el titular de Albanesi.

La central tiene 11 hectáreas y está pegada a la Autopista Ezeiza-Cañuelas, a la altura de Carlos Spegazzini (a 41 kilómetros de Buenos Aires).

No obstante, para evitar el tráfico, Loson prefiere llegar en helicóptero, desde Costa Salguero, donde está una de las bases de operaciones de AlbaJet, la empresa de aviación del grupo, que opera dos helicópteros y dos aviones.

Uno de los helicópteros es un Bell 429, un bimotor ligero desarrollado hace 10 años entre Estados Unidos y Corea del Sur, principalmente para los servicios médicos de emergencia, que tiene capacidad para seis pasajeros (uno al lado del piloto).

Para aterrizar en la planta de Ezeiza, fueron construidas dos plataformas.

Por detrás de la central pasa una línea de alta tensión de 132 kV y hay conexión con un gasoducto troncal de Transportadora de Gas del Sur (TGS).

Casi en la entrada, se observa la construcción de una laguna artificial, obsesión de Loson. "Somos un grupo totalmente argentino, que reinvertimos utilidades. No me van a ver llevando la plata afuera", cuenta. Es así que también mandó a hacer lagunas en otras centrales de Albanesi, en Tucumán y en Río Cuarto, Córdoba, para las que les pide a algunos amigos y proveedores que les lleven aves.

"Somos el segundo grupo en generación eléctrica más importante del país (casi 1600 MW de potencia instalada), detrás de Pampa Energía", cuenta Loson. Sin solemnidad, durante una recorrida con la prensa, minutos más tarde dirá: "Están por entrar al lugar más importante de la central". Era la parrilla que tiene en un quincho, a metros de las salas de control.