Al volver de Cuba, Cristina Kirchner retomará su Sinceramente Tour

"Equipo que gana, no se toca". Con una metáfora futbolística, más propia del macrismo, en el Instituto Patria adelantan que no habrá un cambio de estrategia electoral en torno a la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Cuando vuelva de Cuba, la semana que viene, la candidata a vicepresidenta del Frente de Todos retomará su "Sinceramente Tour" de presentación de su bestseller.

Por ahora, considerando que tomará un nuevo vuelo hacia la isla a ver a su hija Florencia, la ex mandataria mantendrá su silencio. El último tuit de la asidua usuaria de las redes sociales es del 11 de agosto, mostrando su votación en Río Gallegos. Horas después, en el búnker ganador de las PASO, se emitió un video con sus primeras (y únicas por ahora) palabras ante la derrota de la Casa Rosada.

Con mucha esperanza voté hoy en Río Gallegos ���� pic.twitter.com/8TMEtRDJap — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 11, 2019

Su única actividad pública fue recibir en sus oficinas a los principales aspirantes de Todos al día siguiente de los comicios: Alberto Fernández, el bonaerense Axel Kicillof y el porteño Matías Lammens.

Desde entonces no volvió a emitir opinión. ¿La "esconden", como supo acusar el macrismo? Como parte de la estrategia de fortalecimiento de su postulación, fue el presidenciable Alberto F. quien, como suena lógico en cualquier fórmula menos en ésta, encabezó la campaña de Todos. El rol de la ex Jefa de Estado fue de esporádicas intervenciones por el interior con su libro (escrito por sugerencia del ex Jefe de Gabinete, dicho sea de paso).

Poco cambiará de cara a las generales del 27 de octubre. Lo único, anticiparon en el Patria, habrá más "misas cristinistas" semanales. Más en línea con el último tramo de la campaña pre-PASO, las presentaciones de "Sinceramente" serían más seguidas.

En carpeta para los próximos desembarcos de Cristina Kirchner están las provincias de Salta, Corrientes, Tucumán, Neuquén, Tierra del Fuego y Río Negro. No repetirían, en principio, ciudades a las que ya fueron, como la santafesina Rosario que fue una gran apuesta.

Una vista a Córdoba, distrito que en 2015 inclinó el ballottage a favor de Mauricio Macri y este 2019 el kirchnerismo logró descontar, no se descarta por el momento. La agenda final hacia el 27O se delineará el próximo jueves, cuando regrese de Cuba.