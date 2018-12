Ahora Carrió pide una ley para aprobar el "Protocolo Bullrich"

A 24 horas de su última reaparición para volver a oponerse a una medida de la Casa Rosada de Mauricio Macri, Elisa Carrió subió la apuesta: en una carta pública reclamó que la polémica resolución del Ministerio de Seguridad, que le da más poder a la policía, sea avalada por una ley del Congreso.

"Como legisladora de la Nación soy consciente de la falta de un respaldo legal que ampare el legítimo uso de las armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad", dice el primer párrafo de la diputada de la Coalición Cívica-ARI, en una misiva dirigida precisamente a la Policía.

Continúa Carrió, tras oponerse públicamente a la medida 956/2018, dictada por la ministra Patricia Bullrich: "Habiendo de por medio una cuestión que implica la posibilidad de causar la muerte de un delincuente o accidentalmente la de un inocente, no puede ser una simple Resolución Ministerial. El marco legal debe ser una ley sancionada por el Congreso Nacional en el marco de sus atribuciones".

La nueva normativa, entre otras cosas, avala que los policías federales disparen sin haber recibido un disparo previo y sin dar la voz de alto.

"Las circunstancias en las que un agente de seguridad o policial deba ocasionar la muerte de un delincuente, o al menos emplear un arma letal que pudiera ocasionarla, debe tener un firme marco legal que evite la confusa interpretación de la norma", sentenció la diputada.

En su último reproche a políticas de la alianza gobernante, de la cual es socia fundadora, Carrió había tuiteado ayer contra la resolución de Bullrich, al sostener que "viola los Derechos Humanos". Su oposición le valió centenares de comentarios negativos en las redes sociales, a los que la dirigente respondió también su cuenta de Twitter: "Al humanismo no se renuncia por demagogia electoral. No me importa perder votos, no es mi idea la disputa de poder ni los cargos públicos"



A continuación, la carta completa: