Ahora Bergman le apunta a Verna

El ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman, aseguró que "en absoluto" piensa en renunciar y que tampoco recibió una insinuación del presidente Mauricio Macri en ese sentido, al tiempo que remarcó que está trabajando "a la altura de las circunstancias" frente a los incendios que afectan áreas de La Pampa, Río Negro y Buenos Aires

Sobre las versiones acerca de su alejamiento del cargo, Bergman sostuvo que "son rumores y son trascendidos que no tienen ningún asidero" y subrayó: "Con total frontalidad y tranquilidad, no solamente no tengo previsto renunciar sino que continúo haciendo mi trabajo como corresponde, cosa que hice desde el primer momento".

Bergman aseguró que "actuamos inmediatamente movilizándonos, estando a disposición de cada una de las provincias" que lo pidieron pero, reconoció, "no es lo mismo lo que sucedió en La Pampa, con Río Negro y con la provincia de Buenos Aires" frente a los incendios que se produjeron. Sobre la dura crítica que le hizo el gobernador pampeano Carlos Verna, el ministro no quiso entrar en una polémica aunque adelantó que cuando pase la emergencia "va a tener que rendir cuentas también por sus responsabilidades por cómo se manejó en estas circunstancias y en esta situación".

Dijo que habría que analizar "los antecedentes" de cada provincia donde se desató el fuego, "fundamentalmente también en La Pampa, cuántas hectáreas, cuántas veces, durante cuántos años se fueron incendiando y cuánto el trabajo de previsión y el manejo de estas situaciones hacen a la diferencia de lo que está sucediendo hoy". "No podemos dejar de esclarecer que la responsabilidad primaria es de la provincia, que no actuó en tiempo ni en forma", subrayó.