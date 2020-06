Aguinaldo en cuarentena: cómo se paga y qué pasa con las empresas que estuvieron cerradas

El pago del primer medio aguinaldo de 2020, que por ley debe depositarse antes del 30 de junio, está signado por varias incógnitas derivadas de la crisis económica y la recesión agravada por las medidas de confinamiento en prevención del coronavirus, que mantuvo una buena parte de la economía inactiva, dado que muchas empresas no podrán pagarlo y reclaman una asistencia del Estado.

El Poder Ejecutivo definió que todos los empleados de la administración pública que ganen más de $ 80.000 brutos cobrarán su mitad del salario complementario en cuotas: un primer pago de $ 40.000, mientras que el excedente se distribuirá en cuatro cuotas mensuales iguales y consecutivas.

No obstante, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, señaló que en el sector privado no se instaurará ninguna norma y que las empresas afrontarán la obligación con el marco legal habitual, aunque por el momento tampoco se contemplarán subsidios para este fin en el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) para los salarios de junio.

¿Cómo se calcula el aguinaldo en cuarentena?

Al no haber cambios normativos, el medio salario anual complementario se calcula tomando el mejor sueldo bruto del semestre, al cual se lo dividirá por 12 y se lo multiplicará por la cantidad de meses trabajados en la primera mitad del año. El empleador tiene hasta el 30 de junio para abonarlo.

Así, en caso de que el empleado haya trabajado todo el semestre, el medio aguinaldo equivaldrá al 50% del salario más elevado del período.

En cambio, si el empleado trabajó una parte del semestre, ya sea porque fue contratado una vez comenzado el semestre o por haber renunciado o haber sido despedido, la compañía deberá pagarle un proporcional a los meses y días trabajados.

Para la determinación del mejor salario del semestre el empleador debe computar las horas extras trabajadas y componentes variables del salario. En caso de sueldos variables contará el de mayor magnitud, no debe hacerse un promedio.

Los períodos de vacaciones y las licencias por enfermedad o por accidentes deben contabilizarse como días trabajados. En tanto que los lapsos de licencias por maternidad, licencias sin goce de sueldo o suspensiones, no, por lo que en caso de que el trabajador haya atravesado algunos de estos estados el aguinaldo se calculará proporcionalmente sin computarlos.

Este aspecto suma importancia en el contexto actual, donde muchos empleados quedaron dispensados de asistir a su puesto laboral en caso de contraer coronavirus o de convivir con potenciales pacientes de riesgo, como ancianos o personas con patologías previas.

Otro condimento de la coyuntura que puede influir durante el año son los eventuales incrementos salariales colectivos que puedan darse de forma retroactiva en los próximos meses, dado que actualmente la mayoría de las paritarias se encuentran suspendidas.

En estos casos, el empleador, cuando aplique el aumento retroactivo, si modifica el importe que le habría correspondido por aguinaldo, deberá volver a liquidar el aguinaldo y pagar la diferencia.

¿Qué pasa con las empresas inactivas?

Cientos de miles de empresas no pudieron estar operativas desde que comenzó la cuarentena por no desarrollar actividades consideradas "esenciales" por el Gobierno, o al menos lo estuvieron en algunas etapas del confinamiento.

Dentro de este universo, una buena parte obtuvo los subsidios del 50% del salario del programa ATP, sumas que se computan normalmente para la determinación del mejor salario del semestre.

Pero aquellas empresas que por estar cerradas suspendieron a su personal de acuerdo al artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo abonarán el aguinaldo a sus empleados sin contabilizar ese período. Es que la suspensión, equivalente al 75% del salario, tiene un carácter no remunerativo.

"Se considerará prestación no remunerativa las asignaciones en dinero que se entreguen en compensación por suspensiones de la prestación laboral y que se fundaren en las causales de falta o disminución de trabajo, no imputables al empleador, o fuerza mayor debidamente comprobada, pactadas individual o colectivamente u homologadas por la autoridad de aplicación, conforme normas legales vigentes, y cuando en virtud de tales causales el trabajador no realice la prestación laboral a su cargo", indica el texto de la norma.

Por ejemplo, suponiendo que una empresa suspendió a su personal durante mayo y junio, la determinación del aguinaldo se calculará tomando la mitad del mejor sueldo mensual del semestre, se lo dividirá por 182 (los días del primer semestre, por ser 2020 año bisiesto) y se lo multiplicará por 121, que es la cantidad de días trabajados en enero, febrero, marzo y abril.

Para este caso, si la mejor paga fue de, por ejemplo, $ 40.000 en marzo, el medio salario complementario correspondiente será de $ 13.296.

En caso de que el empleador no abone el medio aguinaldo dentro de los dos días hábiles posteriores al 30 de junio, el empleado puede realizar una intimación y considerarse despedido, en el marco del artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Aun así, son muchos los sectores que avisaron que no podrán pagar los aguinaldos por la dramática caída de ingresos. Tres de cada diez empresas del rubro de la construcción no sabe cómo afrontará esta obligación, mientras que la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y asociaciones de pymes industriales y de comercio como Fecoba reclaman la posibilidad de flexibilizar el pago.

La ley no permite abonar el aguinaldo en cuotas, por lo que la negativa de cambios normativos por parte del Gobierno parece que no abrirá ventana legal alguna para que las empresas realicen un pago fraccionado. No obstante, la ley 24.467 permite a algunos sectores determinar en los convenios colectivos de trabajo dividir el salario complementario en tres cuotas.