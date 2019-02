Agronegocios, servicios y tecnología nuclear con destino a India y Vietnam

Con el fin de incrementar el intercambio comercial y mostrar ante inversores las oportunidades de negocios que hoy ofrece el país, el presidente Mauricio Macri, junto a funcionarios de Cancillería, la secretaría de Estado de Agroindustria, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI) y una delegación de 80 empresarios, estará la semana próxima en India y Vietnam.

El eje de la gira será la expansión de negocios en el área de agroalimentos, con eje en la industria aceitera, la producción frutihortícola y de las economías regionales, pero no sólo eso. También se pretende avanzar en exportaciones del complejo farmacéutico radicado en Argentina, en servicios basados en conocimiento, soluciones para el sector agropecuario e incluso tecnología nuclear.

Algunas de las empresas que serán parte de la gira asiática son Globant (servicios), Los Grobo, Vicentín y Rizobacter (agronegocios) y Aceitera General Deheza (aceites), además de representantes de la Sociedad Rural Argentina, CIARA, la UIA y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

La visita oficial comenzará en la India el 17 de febrero y se extenderá allí por tres días, mientras que el 20 y 21 de febrero será el turno de Vietnam. Son dos países con potencial de fortalecimiento en la relación comercial bilateral. En 2018 el comercio con India trepó a los u$s 2490 millones, con exportaciones por u$s 1600 millones y un superávit comercial de u$s 714 millones pero con exportaciones muy concentradas en aceite de soja. Vietnam, por su parte, viene creciendo como destino de la producción argentina y se busca profundizar el vínculo y abrir nuevos mercados.

Desde hace semanas funcionarios de Cancillería, junto a especialistas de la AAICI vienen trabajando para para ultimar los detalles. Por estas horas el trabajo está centrado en la armonización de normas fitosanitarias, para abrir esos mercados a más producción de economías regionales y el sector agroalimentario. Aún no hay precisiones pero la aspiración del Gobierno es poder anunciar en el marco de la gira el ingreso de productos frutihortícolas y probablemente cítricos, con la mira puesta en limones.

La visita oficial a la India maduró durante la última Cumbre de presidentes del G-20, que tuvo lugar en Buenos Aires el 30 de noviembre y 1° de diciembre. Tras el objetivo de mejorar la posición del país en el comercio global, la gira por India tendrá escalas en Nueva Delhi y Bombay, donde se desarrollarán foros de negocios para acercar posiciones entre empresarios argentinos e indios.

Pero además, se busca seducir a inversores de esa potencia asiática para invertir en el país. Según pudo saber El Cronista, hay interés indio en materia de agronegocios, en minería para explotación de litio y también en Vaca Muerta, con el fin de aprovechar las oportunidades que ofrece Argentina en hidrocarburos no convencionales. Como novedad aparece en el radar de los inversores indios el sector turismo, tanto para hotelería como para la llegada de turistas indios al país.

En el campo de la energía nuclear, seguirá la cooperación con la República de la India, en el marco del acuerdo cooperación para la provisión de una planta de producción de radioisótopos por u$s 35 millones y otro proyecto para suministro de tubos de acero sin costura de alloy 800 curvados para uso en generadores de vapor nuclear por u$s 3,8 millones.