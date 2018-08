Agis: “Comparto que esto es una tormenta, pero bailaron la danza de la lluvia”

El ex viceministro de Economía Emmanuel Álvarez Agis apeló a la chicana y al humor para pronunciar nuevas críticas contra las políticas económicas del Gobierno Nacional a quien, sostuvo, “se lo llevó puesto el mercado financiero”.

El economista coincidió con la evaluación que el presidente Mauricio Macri realizó el pasado 9 de Julio, con motivo de los actos por el Día de la Independencia, cuando afirmó que el país “atraviesa una tormenta” por “errores propios, externos y de mercado”.

“Comparto que esto es una tormenta. Pero ellos bailaron la danza de la lluvia durante dos años y medio. A la Argentina se la llevó puesta el mercado financiero. Vamos a vivir una crisis profunda y no podemos soslayar que los ajustes matan”, lanzó el ex número dos de Axel Kicillof durante el gobierno de Cristina Kirchner.

Sostuvo además que Cambiemos “nos quiso convencer de que por primera vez en la economía argentina un proceso de endeudamiento no iba a ser insostenible, una devaluación no iba a generar inflación y que, si abrían la importación, las pymes no iban a cerrar. Su diagnóstico fracasó y el punto claro es el FMI”.

En términos ya políticos, afirmó que “muchos sostienen que nuestros candidatos tienen el piso alto y el techo muy bajo, pero cuidado que, a veces, las tormentas son tan fuertes que te vuelan el techo”.

Álvarez Agis disertó en un ciclo de conversatorios que lleva adelante el Nuevo Espacio de Participación (NEP) que reúne distintas agrupaciones peronistas porteñas y cuyo referente es el histórico referente peronista de la Ciudad de Buenos Aires y ex presidente del Consejo de la Magistratura porteño Juan Manuel Olmos.

La actividad se llevó a cabo en el Pasaje Belgrano, ubicado en el barrio de San Telmo y contó además con la disertaciones de la ex ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis, la ex Secretaria de Asuntos Municipales de la Nación y legisladora porteña, Kelly Olmos y al director del Centro de Estudios de Desarrollo Económico del Área Metropolitana de la UBA, Raúl Sánchez.