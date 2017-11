Aerolíneas recalculó sus pérdidas por el paro: fueron u$s 21 millones

El director comercial de Aerolíneas Argentinas, Diego García, aseguró que el último paro gremial le produjo finalmente a la compañía estatal una pérdida de u$s 21 millones. Si bien las primeras cifras que difundió la empresa eran de u$s 6 millones de pérdida directa por la cancelación de más de 300 vuelos, García agregó los u$s 15 millones de ventas caídas en las jornadas del CyberMonday.

García señaló que "aún peor que esa pérdida fue la percepción del cliente". "Nuestro objetivo, cuando asumimos en Aerolíneas, era mejorar la experiencia del cliente hasta un 45%. Con todos los esfuerzos que fuimos realizando, estábamos llegando al 40%, ya muy cerca del objetivo, pero los paros y el quite de colaboración de estos días nos ha llevado a estar hoy en el 20%, por lo que retrocedimos a julio del 2015, que fue el momento más nefasto de la empresa por puntualidad", agregó.

El directivo, que llegó a la compañía estatal el año pasado y sobrevivió a los cambios tras la salida de Isela Costantini, remarcó que la situación actual con los gremios causa "un impacto muy negativo en las operaciones de la compañía, razón por la cual se han debido cancelar servicios "por la negativa de los pilotos a reprogramar vuelos". En busca de una mejor negociación paritaria, se elevó la conflictividad sindical en la empresa en los últimos meses.

García realizó estas declaraciones ayer en el 14´ Foro de Líderes de Aerolíneas, que reúne hasta hoy a los principales actores de la cadena empresaria aeronáutica de Latinoamérica. Allí, se firmó un acuerdo para mejorar la seguridad operacional de la aviación en la región.

El entendimiento tiende a mejorar y asegurar el crecimiento del transporte aéreo en la región, mejorar la infraestructura aeroportuaria y simplificar procedimientos comerciales.

El acuerdo, en concreto, establece la incorporación de tecnología para mejorar los procedimientos comerciales del sector, mejoras en infraestructura de la gestión de tráfico aéreo y en el suministro y almacenamiento de combustible, entre otros puntos.