Aerolíneas: Dietrich descartó la privatización pero anticipó sanciones a los gremios

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, consideró el paro de gremios aeronáuticos, que paralizó la actividad de los aeropuertos de todo el país, una "irresponsabilidad" de sectores que "quieren mantener privilegios distorsionados" pero rechazó la posibilidad de que se privatice Aerolíneas Argentinas.

"Van a tener serias sanciones, vamos a aplicar todas las herramientas legales que hay. Eso, por supuesto, no compensa en lo más mínimo lo que vivieorn las 30.000 personas que no pudieron viajar", señaló. Y añadió que "hoy se logró reubicar a 10.000 de los varados en los vuelos del día".

En diálogo con Radio Mitre, Dietrich insistió: "Una vez más, vemos una tremenda irresponsabilidad de la dirigencia sindical aeronáutica que parece que lo único no quiere es perjudicar a Aerolíneas Argentinas. Ayer volaron todas las compañías menos Aerolíneas. Dijeron unas horas y terminaron haciendo un paro todo el día".

No obstante, el funcionario aseguró que "hay cero posibilidades de privatización" de la aerolínea de bandera.

"Hay personajes que han hecho lo imposible para que Aerolíneas no encuentre su equilibrio. Que generaron u$s 5000 millones durante el kirchnerismo que se podrían haber usado para duplicar la cantidad de autopistas que tiene el país. Sin embargo, venimos trabajando para reducir esos subsidios y darle viabilidad a la empresa. No creemos que haya que privatizarla", afirmó.

Privilegios y sustentabilidad

Dietrich enfatizó los "privilegios" que tienen los gremios aeronáuticos como la "causa real" de la medida.

"El problema es que había un sistema de privilegios históricos en el que ellos definían quién trabaja y quién no. Eran privilegios distorsionados, y ya no los deciden más ni en Aerolíneas ni en otras compañías. Estamos dando la discusión contra esos privilegios", aseveró.

La medida de los gremios aeronáuticos afectó a más de 30.000 pasajeros

Y aclaró también que "los incrementos" de sueldo en la empresa "han sido de los mejores frente a cualquier otra actividad" frente al argumento que los gremios esgrimieron para paralizar la actividad de que "no se les había pagado la cláusula gatillo" correspondiente al mes de septiembre.

Por último, el ministro validó los dichos del presidente Mauricio Macri quien ayer, al inaugurar un hotel en Pilar, afirmó que el Gobierno tuvo que girar $ 1000 millones para salarios a la empresa.

"En noviembre entregamos (el equivalente a) dos metrobuses para que la compañía pueda funcionar y pagar los salarios. Venimos de un camino virtuoso, bajando en millones de dólares los subsidios. Pero el aumento en el precio del petróleo y en otras variables (el dólar) ha hecho que los pasajes y, sobre todo, los vuelos internacionales hayan caído", finalizó.