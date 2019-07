Aerolíneas Argentinas investigará en qué vuelos los pilotos leyeron mensajes contra el Gobierno

Aerolíneas Argentinas abrió una investigación, tras el polémico video en el que pilotos nucleados en el gremio de APLA leyeron un comunicado criticando la política aerocomercial del Gobierno durante un vuelo. La empresa busca determinar si hubo otros viajes en los que se emitió un mensaje similar.

"Estamos pidiendo informes a los comandantes para que nos expliquen qué está pasando", confirmó el titular de la compañía, Luis Malvido, en declaraciones radiales a radio La Red.

Y advirtió: "Están quebrando una normativa interna. Están afectando a pasajeros que son tomados de rehén y le pasan un mensaje político usando un activo que es de todos los argentinos. Es inadmisible".

Una vez finalizada la investigación, la compañía le pedirá el descargo correspondiente a cada uno de los pilotos. Además, Malvido indicó que se envió un correo electrónico a todos los empleados "para recordarles que este tipo de práctica está totalmente prohibida por el manual de procedimiento de la compañía"

En el video, que transcendió el lunes, el piloto le dice a los pasajeros, al concluir el vuelo, a través de altoparlantes: "Les habla el comandante. Habiendo finalizado el vuelo queremos informales sobre la situación que enfrentamos los pilotos argentinos. Como resultado de la actual política aerocomercial, hoy tenemos empresas que no pueden pagar salarios, que han suspendido sus operaciones, que reducen las dotaciones de pilotos con despidos encubiertos o que se achican devolviendo aviones, levantando destinos y cortando frecuencias".

Contrapunto

El titular de APLA, Pablo Biró, en tanto defendió la medida diciendo que se trata de "un medio de difusión más" que se suma a la actividad que realizan a través de las redes sociales, videos y asambleas.

"No vamos a descartar ninguna medida. Vamos a ir a los aeropuertos a hablarle a los pasajeros, como estamos yendo hace mucho tiempo. Vamos a seguir con la campaña de difusión leyendo el comunicado en los aviones, yo no le voy a decir a los compañeros 'perdimos la pelea', nosotros vamos a seguir peleando ", explicó en declaraciones a FM Futurock. Y remarcó que no hay ningún riesgo en leer el reclamo de los pilotos cuando el avión ya aterrizó y está apagado.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Transporte indicaron a la agencia Télam que el sindicalista está utilizando a los pilotos y unidades de Aerolíneas Argentinas para hacer campaña a favor de Cristina Kirchner. "Los pilotos abusan de su posición de poder dentro del avión, poniendo en juego la seguridad de los pasajeros", indicaron.