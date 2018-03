Advierten sobre inconsistencias entre la inflación y los planes fiscales del Gobierno

El Estudio Bein & Asociados aseguró que las metas de inflación que planea establecer el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas (MHFP) no son "consistentes" con las políticas fiscales llevadas adelante por el Gobierno. En un reciente informe advierte sobre "las inconsistencias entre la posibilidad de bajar la inflación a la meta del 20/25% y en paralelo lograr un ahorro fiscal de 1% del PBI".

Los especialistas de la consultora destacaron que las medidas anunciadas respecto a la corrección de la alta presión impositiva van a repercutir directamente sobre la recaudación tributaria (es decir, con los ingresos del Estado). Al mismo tiempo, destacaron que aún con las correcciones en el gasto de energía (con la quita subsidios) el Ejecutivo no logrará revertir el déficit fiscal. Y no sólo eso, sino que también serán un factor que alimente el aumento de la inflación.

Según Bein "para reducir el desequilibrio base caja se requeriría que el gasto creciera a un ritmo inferior al de los ingresos, algo que no luce consistente teniendo en cuenta en principio los primeros anuncios, como la extensión de la AUH a los monotributistas, la indexación normativa de las jubilaciones y planes sociales que representan 36% del Gasto y cuyo primer escalón en marzo es de 15% semestral". Desde el estudio destacaron que "todas las expectativas están puestas en la necesaria reducción y readecuación de los subsidios a electricidad, gas y transporte, donde el primer paso ya fue dado en el caso de la energía eléctrica luego de la fortísima actualización de los cuadros tarifarios anunciada a fines de enero".

En este escenario, aseguraron que "con una corrección en subsidios que en nuestro ejercicio no difiere significativamente de la anunciada, la meta de inflación comunicada por el MHFP para 2016 no resulta consistente". Y agregaron: "la rápida apertura de la cuenta capital, es la que va a dar la sustentabilidad en el corto plazo a esta estrategia".

No obstante, aclararon que pasar de un esquema de emisión monetaria a otro de financiamiento vía deuda puede resultar fatalmente inconsistente a mediano o largo plazo si no se achica significativamente la brecha fiscal.