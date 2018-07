Advierten que es “poco probable” cumplir con la meta del 8% de consumo de energía renovable

En el marco del 1er Energy Summit organizado por Cronista, el socio Pwc Argentina Hernán Rodríguez Cancelo sostuvo que “las energia renovables junto con los hidrocarburos no convencionales han sido la vedette en los últimos tres años debido al impulso que les dio el actual Gobierno”. Sin embargo, advirtió que la meta del 8% de energía generada por fuentes renovables para diciembre de este año “es poco probable que se consiga”.

Siendo que actualmente solo el 2% de la generación eléctrica proviene de recursos renovables, de acuerdo al nuevo marco normativo, producto de la aplicación de la nueva Ley de Energías Renovables, la Argentina debería contar en diciembre de este año con el 8% del consumo de energía eléctrica de fuentes renovables, y llegar al 20% para 2025.

“Las energías renovables junto con los hidrocarburos no convencionales han sido la vedette en los últimos tres años debido al impulso que les dio el actual Gobierno, acompañado a un sistema de penalizaciones que obliga a que una cantidad mínima de energía sea generada a través de fuentes renovables”, destacó esta mañana Cancedo .

Sin embargo consideró que “la meta del 8% de energía generada por fuentes renovables para diciembre de este año es poco probable que se consiga. Lo cual necesariamente no implica que no se va a conseguir, pero eso debería ser solo un marco de referencia y no debiéramos empezar a desesperarnos, porque no se alcance esa meta, no se puede pensar que el proyecto ha fracasado”.

En ese sentido, “si uno se fija en los procesos que ya están firmados y están en proceso de construcción, si se llegara al 15% en el 2020, en los personal debiera considerarse que ha sido un éxito”.

Sobre la demanda de electricidad, opinó que “las energías renovables no necesariamente van a competir con los recursos no convencionales y con el resto de la matriz energética actual, la idea que que puedan agregar oferta a una demanda que seguramente va a seguir siendo creciente”.

“Las energía renovables tal vez uno las ve muy diferentes de los que pueden ser los hidrocarburos, pero tiene un nexo muy común que es de capital intensivo que necesita visión de largo plazo y reglas claras, para que justamente se pueda dar esta inversión que al final del día en toda nuestra industria es necesario para que sea sustentable”, amplió Cancedo.