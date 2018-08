Advierten que el crecimiento es clave para alcanzar la meta fiscal del 2019

Los números mágicos para cumplir con la meta fiscal de reducir el déficit primario a 1,5% del PBI en 2019 son: que la actividad trepe 1,5% y quela inflación se desacelere promediando una tasa del 29%”. Según Ecolatina, si se dan esos datos, “el esfuerzo fiscal necesario para bajar el déficit primario a 1,5% del PBI no es imposible”.

Esto porque con esas miras, “los ingresos del sector público Nacional crecerían 30% anual por lo que el gasto primario no podría trepar más que 23% anual, lo que equivale a un ajuste real del 4%. A priori dicho recorte parece acotado, pero por movilidad automática 60% del gasto primario trepará casi 31% anual, lo que implica que los restantes erogaciones sólo podrán subir 12% anual (caída del 13% en términos reales)”, señala el informe de la consultora.

El trabajo parte de la base de que el cumplimiento del deficit primario de 2,7% del PBI del sector público Nacional para este año luce “encaminado”. En cambio, hay dudas sobre la posibilidad de bajar significativamente el rojo primario en 2019 en un contexto de elecciones Presidenciales. Según Ecolatina, reducir el rojo primario a 1,5% del PBI significa “un esfuerzo fiscal muy importante” por lo que “no sorprende que la administración Macri haya tenido que cambiar de opinión respecto a que todo el ajuste recaería sobre los gastos”. Explica, en este contexto, que “recientemente, implementó varias medidas para apuntalar o no resignar ingresos fiscales (posponer cronograma de reducción retenciones a los derivados de la soja y la derogación del Fondo Federal Solidario)”.

El problema, para Ecolatina, es si persiste la recesión y la inflacion no se desacelera. “En un escenario pesimista donde la recesión persiste (el PBI cae 1%) y la inflación no cede (promedia 36%), el esfuerzo fiscal necesario para cumplir con la meta fiscal es casi imposible. En este escenario los ingresos del sector público Nacional crecerían 31% anual (caída del 4% en términos reales) por lo que el gasto primario no podría trepar más que 24% anual, lo que equivale a un ajuste real del 9%. Dicho recorte luce complejo de aplicar, ya que por movilidad automática 60% del gasto primario trepará cerca de 34% anual, lo que implica que los restantes erogaciones solo podrán subir 9% anual, lo que implica una caída en términos reales del 20% anual”.

La conclusión obvia es que “la recuperación de la actividad será clave para cumplir la meta fiscal el año que viene”. Sin embargo, - apunta la consultora fundada por Roberto Lavagna- la salida de la recesión no está garantizada: “La política fiscal y la monetaria serán contractivas, nuestro principal socio comercial no logra estabilizarse y las turbulencias financieras internacionales arrecian. Ojalá que el clima permita, por lo menos, que la cosecha agrícola sea récord en 2019”.